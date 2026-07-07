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  4. Мохамед САЛАХ: «Судейство не комментирую. Все видели, что произошло»
Чемпионат мира
07 июля 2026, 23:28 |
1055
0

Мохамед САЛАХ: «Судейство не комментирую. Все видели, что произошло»

Мохамед Салах указал на ошибки арбитра в матче с Аргентиной1

07 июля 2026, 23:28 |
1055
0
Мохамед САЛАХ: «Судейство не комментирую. Все видели, что произошло»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах
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Форвард сборной Египта Мохамед Салах прокомментировал ход матча с Аргентиной (2:3) на чемпионате мира.

«Что касается судейства, я предпочитаю не комментировать. Все видели, что произошло», – просто сказал он. «Прежде всего, это была воля Божья. Такова была судьба матча и результат. Мы отлично провели первый тайм и хорошо играли большую часть второго. Мы допустили несколько мелких ошибок, и, что касается судейства, я предпочитаю не комментировать. Все видели, что произошло. Мне больше нечего добавить», – сказал Салах в смешанной зоне стадиона «Атланта».

«Нам отменили гол, а также не назначили пенальти в нашу пользу. Сразу соперник перешел в контратаку и забил. Тренер поздравил нас с выступлением».

Салах – лучший бомбардир в истории сборной Египта с 66 голами в 119 матчах.

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Руслан Полищук Источник: Globo Esporte
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