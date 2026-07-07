Мохамед САЛАХ: «Судейство не комментирую. Все видели, что произошло»

Форвард сборной Египта Мохамед Салах прокомментировал ход матча с Аргентиной (2:3) на чемпионате мира.

«Что касается судейства, я предпочитаю не комментировать. Все видели, что произошло», – просто сказал он. «Прежде всего, это была воля Божья. Такова была судьба матча и результат. Мы отлично провели первый тайм и хорошо играли большую часть второго. Мы допустили несколько мелких ошибок, и, что касается судейства, я предпочитаю не комментировать. Все видели, что произошло. Мне больше нечего добавить», – сказал Салах в смешанной зоне стадиона «Атланта».

«Нам отменили гол, а также не назначили пенальти в нашу пользу. Сразу соперник перешел в контратаку и забил. Тренер поздравил нас с выступлением».

Салах – лучший бомбардир в истории сборной Египта с 66 голами в 119 матчах.