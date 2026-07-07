В сборной Бразилии после вылета с ЧМ-2026 выдвинули требование по Анчелотти

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти, вероятно, сохранит свой пост после вылета команды с ЧМ-2026.

«Пятикратные чемпионы мира» уступили Норвегии (1:2) в 1/8 финала турнира. Несмотря на это, лидеры команды хотят продолжить сотрудничество с итальянским специалистом. Футболисты призвали руководство Бразильской конфедерации футбола дать Анчелотти спокойствие и условия для построения новой команды к ЧМ-2030. Тренер хочет сделать акцент на игре Винисиуса Жуниора, а также на таких молодых игроках, как Эндрик и Райан.

Действующий контракт Анчелотти рассчитан до 2030 года. Он – первый в истории иностранный тренер во главе сборной Бразилии.