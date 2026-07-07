Египетский голкипер повторил вратарский рекорд чемпионатов мира

Вратарь сборной Египта Мостафа Шобаир стал героем первого тайма матча 1/8 финала чемпионата мира 2026 года, отразив удар аргентинца Лионеля Месси. Его команда в концовке все же проиграла со счетом 2:3.

Шобаир на групповой стадии также парировал выстрел Мехди Тареми с 11-метровой отметки в игре с Ираном и стал лишь четвертым вратарем, который справился с двумя пенальти на одном и том же мундиале. Ранее подобное удавалось полякам Яне Томашевски и Войцеху Щенсны, а также американцу Брэду Фриделю.

26-летний Мостафа Шобаир всю карьеру проводит в каирском «Аль-Ахли». Его отец также был голкипером и играл на чемпионате мира.