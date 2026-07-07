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  4. Ньюкасл нацелился на звезду сборной Германии за 120 миллионов евро
Англия
07 июля 2026, 23:35 |
844
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Ньюкасл нацелился на звезду сборной Германии за 120 миллионов евро

Нмеча может переехать в Англию

07 июля 2026, 23:35 |
844
1 Comments
Ньюкасл нацелился на звезду сборной Германии за 120 миллионов евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Феликс Нмеча
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«Ньюкасл» намерен летом осуществить самый дорогой трансфер в истории клуба, подписав 25-летнего полузащитника «Боруссии» Д и сборной Германии Феликса Нмечу.

Инсайдер Экрем Конур сообщает, что «сороки» включились в борьбу за звездного игрока, за которым также активно следят «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Барселона» и «Реал». «Боруссия» Д не хочет отпускать Нмечу, однако готова рассмотреть предложения от 120 миллионов евро.

В прошлом сезоне Феликс принял участие в 29 матчах за клуб в Бундеслиге, отличившись двумя голами и тремя голевыми передачами. Его контракт с «шмелями» действует до 2030 года.

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Феликс Нмеча Боруссия Дортмунд Бундеслига чемпионат Германии по футболу чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига трансферы
Андрей Плыгун Источник: Экрем Конур
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Звідки такі ціни? Можливо він коштує всього 50 млн. Чому 120 млн.?
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