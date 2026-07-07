Ньюкасл нацелился на звезду сборной Германии за 120 миллионов евро

«Ньюкасл» намерен летом осуществить самый дорогой трансфер в истории клуба, подписав 25-летнего полузащитника «Боруссии» Д и сборной Германии Феликса Нмечу.

Инсайдер Экрем Конур сообщает, что «сороки» включились в борьбу за звездного игрока, за которым также активно следят «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Барселона» и «Реал». «Боруссия» Д не хочет отпускать Нмечу, однако готова рассмотреть предложения от 120 миллионов евро.

В прошлом сезоне Феликс принял участие в 29 матчах за клуб в Бундеслиге, отличившись двумя голами и тремя голевыми передачами. Его контракт с «шмелями» действует до 2030 года.