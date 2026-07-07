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Германия
07 июля 2026, 18:11 | Обновлено 07 июля 2026, 18:29
688
0

ОФИЦИАЛЬНО. Ибрагимович продлил контракт с немецким грандом

Арийон Ибрагимович будет играть в первой команде

07 июля 2026, 18:11 | Обновлено 07 июля 2026, 18:29
688
0
ОФИЦИАЛЬНО. Ибрагимович продлил контракт с немецким грандом
Getty Images/Global Images Ukraine. Арийон Ибрагимович
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Арийон Ибрагимович продлил свой контракт с «Баварией» до 2028 года. Об этом сообщается официально.

Теперь он окончательно войдет в основной состав команды в следующем сезоне, как сообщалось на прошлой неделе.

20-летний атакующий полузащитник, родившийся в Германии и не являющийся родственником Златана Ибрагимовича, оценивается в 10 млн евро. Прошлый сезон он провел в «Хайденхайме» на правах аренды, забив два гола при пяти ассистах в 34 матчах.

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Арийон Ибрагимович Бавария Бундеслига чемпионат Германии по футболу продление контракта
Руслан Полищук Источник: ФК Бавария
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