ОФИЦИАЛЬНО. Ибрагимович продлил контракт с немецким грандом

Арийон Ибрагимович продлил свой контракт с «Баварией» до 2028 года. Об этом сообщается официально.

Теперь он окончательно войдет в основной состав команды в следующем сезоне, как сообщалось на прошлой неделе.

20-летний атакующий полузащитник, родившийся в Германии и не являющийся родственником Златана Ибрагимовича, оценивается в 10 млн евро. Прошлый сезон он провел в «Хайденхайме» на правах аренды, забив два гола при пяти ассистах в 34 матчах.