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  4. Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Этот футболист стал настоящим зверем»
Чемпионат мира
09 июля 2026, 07:32 |
545
0

Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Этот футболист стал настоящим зверем»

Бывший нападающий – о Месси

09 июля 2026, 07:32 |
545
0
Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Этот футболист стал настоящим зверем»
Getty Images/Global Images Ukraine. Златан Ибрагимович
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Бывший нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович поделился своими мыслями о легендарном аргентинце Лионеле Месси и объяснил, почему тот остается одним из лучших игроков в истории футбола.

«Месси стал настоящей зверем, и никто не может его остановить. Он просто продолжает и продолжает. Это именно тот Месси, которого мы привыкли видеть и которого продолжаем видеть сейчас.

Нужно помнить, что он уже выиграл чемпионат мира. У него много трофеев, «Золотых мячей», всего. Вы можете посмотреть на его послужной список – он идеален. Но он всё равно хочет большего», – сказал Ибрагимович.

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Златан Ибрагимович Лионель Месси чемпионат Аргентины по футболу
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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