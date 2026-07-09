Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Этот футболист стал настоящим зверем»
Бывший нападающий – о Месси
Бывший нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович поделился своими мыслями о легендарном аргентинце Лионеле Месси и объяснил, почему тот остается одним из лучших игроков в истории футбола.
«Месси стал настоящей зверем, и никто не может его остановить. Он просто продолжает и продолжает. Это именно тот Месси, которого мы привыкли видеть и которого продолжаем видеть сейчас.
Нужно помнить, что он уже выиграл чемпионат мира. У него много трофеев, «Золотых мячей», всего. Вы можете посмотреть на его послужной список – он идеален. Но он всё равно хочет большего», – сказал Ибрагимович.
🚨🗣️ Zlatan Ibrahimovic on Lionel Messi: "He became an animal and nobody could catch him."— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) July 7, 2026
"He just went on and on, and this is the one I saw, we are used to seeing, and we're still seeing."
"Remember, he already won this World Cup. Many trophies, Ballon d'Or, everything."… pic.twitter.com/7qzIJxbHCv
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренер недоволен действиями арбитра в матче Аргентина – Египет
Возвращение россиян в ближайшее время не планируется