Аргентина впервые в истории ЧМ не проиграла, уступая в два мяча

Сборные Аргентины и Египта подарили миру один из величайших матчей в истории чемпионатов мира. В поединке 1/8 финала мундиаля-2026 «фараоны» вели с запасом в два гола, а также арбитр отменил еще одно взятие ворот.

В концовке игры южноамериканцы смогли поставить все с ног на голову и вырвать победу со счетом 3:2. Если поднять статистические данные, до этого Аргентина 13 раз уступала с разницей в два гола на чемпионатах мира, и никогда не уходила от поражения.

Камбэк позволил команде Лионеля Месси пробиться в 1/4 финала, где они сыграют против Швейцарии или Колумбии.