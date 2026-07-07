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Чемпионат мира
07 июля 2026, 21:21 |
672
0

Аргентина впервые в истории ЧМ не проиграла, уступая в два мяча

Лионель Месси и партнеры перевернули матч с Египтом

07 июля 2026, 21:21 |
672
0
Аргентина впервые в истории ЧМ не проиграла, уступая в два мяча
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборные Аргентины и Египта подарили миру один из величайших матчей в истории чемпионатов мира. В поединке 1/8 финала мундиаля-2026 «фараоны» вели с запасом в два гола, а также арбитр отменил еще одно взятие ворот.

В концовке игры южноамериканцы смогли поставить все с ног на голову и вырвать победу со счетом 3:2. Если поднять статистические данные, до этого Аргентина 13 раз уступала с разницей в два гола на чемпионатах мира, и никогда не уходила от поражения.

Камбэк позволил команде Лионеля Месси пробиться в 1/4 финала, где они сыграют против Швейцарии или Колумбии.

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Руслан Полищук
Руслан Полищук Sport.ua
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