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  4. Манчестер Сити решил приобрести суперзвезду Реала за 150 млн евро
Испания
09 июля 2026, 05:32 |
786
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Манчестер Сити решил приобрести суперзвезду Реала за 150 млн евро

Винисиус может перебраться на Туманный Альбион

09 июля 2026, 05:32 |
786
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Манчестер Сити решил приобрести суперзвезду Реала за 150 млн евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жиниор
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«Манчестер Сити» может совершить один из самых громких трансферов лета. Английский клуб готовит предложение в размере 150 миллионов евро за вингера мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора.

По информации испанских СМИ, «горожане» хотят воспользоваться сложной ситуацией вокруг нового контракта бразильца. Действующий контракт футболиста с «Реалом» рассчитан до лета 2027 года, а переговоры о продлении сотрудничества пока не дали результата.

По замыслу тренерского штаба во главе с Энцо Мареской, бразилец мог бы сформировать мощную атакующую линию вместе с Райаном Шерки и Эрлингом Холандом.

В прошлом сезоне бразилец забил 22 гола и отдал 14 результативных передач в 53 матчах за «Реал».

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Винисиус Жуниор Реал Мадрид Манчестер Сити трансферы АПЛ трансферы трансферы Ла Лиги
Дмитрий Олийченко Источник: Fichajes.net
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