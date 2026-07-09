Манчестер Сити решил приобрести суперзвезду Реала за 150 млн евро

«Манчестер Сити» может совершить один из самых громких трансферов лета. Английский клуб готовит предложение в размере 150 миллионов евро за вингера мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора.

По информации испанских СМИ, «горожане» хотят воспользоваться сложной ситуацией вокруг нового контракта бразильца. Действующий контракт футболиста с «Реалом» рассчитан до лета 2027 года, а переговоры о продлении сотрудничества пока не дали результата.

По замыслу тренерского штаба во главе с Энцо Мареской, бразилец мог бы сформировать мощную атакующую линию вместе с Райаном Шерки и Эрлингом Холандом.

В прошлом сезоне бразилец забил 22 гола и отдал 14 результативных передач в 53 матчах за «Реал».