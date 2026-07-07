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Чемпионат мира
07 июля 2026, 19:52 | Обновлено 07 июля 2026, 20:04
1636
0

Первый гол за 92 года. Египет переписывает свою историю

Сборная Египта ведет с Аргентиной благодаря историческому голу

07 июля 2026, 19:52 | Обновлено 07 июля 2026, 20:04
1636
0
Первый гол за 92 года. Египет переписывает свою историю
Getty Images/Global Images Ukraine
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В предпоследнем матче 1/8 финала чемпионата мира играют сборные Аргентины и Египта. Африканская команда сенсационно выиграла первый тайм благодаря результативному удару Яссера Ибрагима на 15-й минуте противостояния. Шесть минут спустя Лионель Месси пробил пенальти и не смог переиграть голкипера. В итоге первые 45 минут закончились со счетом 0:1 на табло.

Гол Ибрагима стал историческим для сборной Египта. Команда не забивала на этой стадии чемпионатов мира с далекого 1934 года, когда играла против Венгрии.

Победитель матча Аргентина – Египет получит в соперники по 1/4 финала сборную Швейцарии либо национальную команду Колумбии.

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Руслан Полищук
Руслан Полищук Sport.ua
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