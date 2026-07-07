Первый гол за 92 года. Египет переписывает свою историю

В предпоследнем матче 1/8 финала чемпионата мира играют сборные Аргентины и Египта. Африканская команда сенсационно выиграла первый тайм благодаря результативному удару Яссера Ибрагима на 15-й минуте противостояния. Шесть минут спустя Лионель Месси пробил пенальти и не смог переиграть голкипера. В итоге первые 45 минут закончились со счетом 0:1 на табло.

Гол Ибрагима стал историческим для сборной Египта. Команда не забивала на этой стадии чемпионатов мира с далекого 1934 года, когда играла против Венгрии.

Победитель матча Аргентина – Египет получит в соперники по 1/4 финала сборную Швейцарии либо национальную команду Колумбии.