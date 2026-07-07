БОГДАНОВ: «Матч с Германией будет принципиальным»
Немцы ‒ не подарок, считает Дмитрий
Нападающий немецкого «Униона» и сборной Украины U-19 Дмитрий Богданов высказался о предстоящем матче со сверстниками из Германии в рамках юношеского Евро-2026.
Команда Дмитрия Михайленко вышла из группы с первого места, обыграв Хорватию (3:1), Сербию (2:1) и Италию (1:0).
– Вы одержали три победы в трёх матчах группового этапа. Кто из соперников был самым сложным?
‒ На мой взгляд, Хорватия.
‒ В полуфинале вы будете играть с Германией. Этот матч лично для тебя более принципиальный, чем если бы вы попали на Испанию?
‒ В этом есть доля правды, но такой матч сам по себе принципиален, ведь это полуфинал Евро.
‒ А с командой какого соперника ребята больше хотели встретиться?
‒ Конечно же, немцев, но они тоже не подарок.
Матч Украины против Германии состоится в среду, 8 июля. Начало встречи – в 21:00 по киевскому времени.
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