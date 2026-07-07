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07 июля 2026, 18:54 |
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БОГДАНОВ: «Матч с Германией будет принципиальным»

Немцы ‒ не подарок, считает Дмитрий

07 июля 2026, 18:54 |
72
0
БОГДАНОВ: «Матч с Германией будет принципиальным»
УАФ. Дмитрий Богданов
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Нападающий немецкого «Униона» и сборной Украины U-19 Дмитрий Богданов высказался о предстоящем матче со сверстниками из Германии в рамках юношеского Евро-2026.

Команда Дмитрия Михайленко вышла из группы с первого места, обыграв Хорватию (3:1), Сербию (2:1) и Италию (1:0).

– Вы одержали три победы в трёх матчах группового этапа. Кто из соперников был самым сложным?

‒ На мой взгляд, Хорватия.

‒ В полуфинале вы будете играть с Германией. Этот матч лично для тебя более принципиальный, чем если бы вы попали на Испанию?

‒ В этом есть доля правды, но такой матч сам по себе принципиален, ведь это полуфинал Евро.

‒ А с командой какого соперника ребята больше хотели встретиться?

‒ Конечно же, немцев, но они тоже не подарок.

Матч Украины против Германии состоится в среду, 8 июля. Начало встречи – в 21:00 по киевскому времени.

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Андрей Плыгун Источник: Украинский футбол
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