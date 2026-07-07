Форвард сборной Украины мечтал играть в Бундеслиге: «Был невероятно рад...»

Форвард сборной Украины U-19 Дмитрий Богданов, который является воспитанником киевского Динамо, рассказал о своем дебюте в Бундеслиге за Унион Берлин.

‒ Что почувствовал, когда договорился о переходе из Динамо Дрезден в клуб Бундеслиги Унион Берлин?

– Это были замечательные эмоции, я очень ждал этого перехода.

– 4 октября ты впервые попал в заявку основной команды на матч Бундеслиги. Кто тебе сообщил, что это произойдет, и опиши свои эмоции, когда узнал это?

‒ Тренер Штеффен Баумгарт сообщил, что я вошел в заявку на матч против Байера. Я был очень рад услышать это, потому что играть в Бундеслиге – это моя мечта.

‒ 28 февраля этого года ты дебютировал в Бундеслиге в матче против Боруссии Менхенгладбах на выезде. Опиши свои чувства.

– На самом деле трудно передать словами, это были невероятные эмоции, ведь я чувствовал, как сбылась моя большая мечта.

‒ А позже произошел твой дебют перед болельщиками Униона, это было чем-то особенным?

‒ Однозначно. Был невероятно рад сыграть перед нашими болельщиками, – сказал Богданов.