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Германия
07 июля 2026, 13:59 | Обновлено 07 июля 2026, 14:04
339
0

Форвард сборной Украины мечтал играть в Бундеслиге: «Был невероятно рад...»

Дмитрий Богданов рассказал о дебюте в Бундеслиге за Унион Берлин

07 июля 2026, 13:59 | Обновлено 07 июля 2026, 14:04
339
0
Форвард сборной Украины мечтал играть в Бундеслиге: «Был невероятно рад...»
Getty Images/Global Images Ukraine. Дмитрий Богданов
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Форвард сборной Украины U-19 Дмитрий Богданов, который является воспитанником киевского Динамо, рассказал о своем дебюте в Бундеслиге за Унион Берлин.

‒ Что почувствовал, когда договорился о переходе из Динамо Дрезден в клуб Бундеслиги Унион Берлин?

– Это были замечательные эмоции, я очень ждал этого перехода.

– 4 октября ты впервые попал в заявку основной команды на матч Бундеслиги. Кто тебе сообщил, что это произойдет, и опиши свои эмоции, когда узнал это?

‒ Тренер Штеффен Баумгарт сообщил, что я вошел в заявку на матч против Байера. Я был очень рад услышать это, потому что играть в Бундеслиге – это моя мечта.

‒ 28 февраля этого года ты дебютировал в Бундеслиге в матче против Боруссии Менхенгладбах на выезде. Опиши свои чувства.

– На самом деле трудно передать словами, это были невероятные эмоции, ведь я чувствовал, как сбылась моя большая мечта.

‒ А позже произошел твой дебют перед болельщиками Униона, это было чем-то особенным?

‒ Однозначно. Был невероятно рад сыграть перед нашими болельщиками, – сказал Богданов.

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Дмитрий Богданов сборная Украины по футболу U-19 Унион Берлин Бундеслига чемпионат Германии по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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