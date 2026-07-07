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Уимблдон
07 июля 2026, 18:05 | Обновлено 07 июля 2026, 18:13
782
0

Наоми Осака – Каролина Мухова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала Уимблдона-2026

07 июля 2026, 18:05 | Обновлено 07 июля 2026, 18:13
782
0
Наоми Осака – Каролина Мухова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Наоми Осака
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7 июля Наоми Осака (Япония, WTA 14) и Каролина Мухова (Чехия, WTA 9) проведут матч 1/4 финала Уимблдона-2026.

Встреча начнется ориентировочно в 18:00 по Киеву (второй запуск на корте №1).

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Это будет седьмое очное противостояние соперниц. Счет 3:3.

Победительница поединка в полуфинале сыграет против Коко Гауфф.

📺 Видеотрансляция

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Наоми Осака Каролина Мухова смотреть онлайн Уимблдон-2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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