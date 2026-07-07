Уимблдон07 июля 2026, 18:05 | Обновлено 07 июля 2026, 18:13
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Наоми Осака – Каролина Мухова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала Уимблдона-2026
07 июля 2026, 18:05 | Обновлено 07 июля 2026, 18:13
782
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7 июля Наоми Осака (Япония, WTA 14) и Каролина Мухова (Чехия, WTA 9) проведут матч 1/4 финала Уимблдона-2026.
Встреча начнется ориентировочно в 18:00 по Киеву (второй запуск на корте №1).
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Это будет седьмое очное противостояние соперниц. Счет 3:3.
Победительница поединка в полуфинале сыграет против Коко Гауфф.
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