Наоми Осака – Каролина Мухова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.

Победительница поединка в полуфинале сыграет против Коко Гауфф.

Это будет седьмое очное противостояние соперниц. Счет 3:3.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Встреча начнется ориентировочно в 18:00 по Киеву (второй запуск на корте №1).

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua

Не пропусти главное!

Следи за нами в Google и соцсетях