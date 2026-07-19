Игорь СУРКИС: «Он изменил свое мнение и готов играть за Динамо»

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис высказался о будущем полузащитника Джастина Лонвейка.

По словам президента изданию Чемпион, вернувшийся в клуб футболист готов бороться за место в составе команды.

«Лонвейк, на мой взгляд, изменил свое мнение по некоторым вопросам и готов отвоевывать место в составе киевского «Динамо», – сказал Суркис.

Лонвейк провёл последний сезон в составе «Фортуны» Ситтард, где забил пять голов в 17 матчах. Полузащитник перешёл в чемпионат Украины в сентябре 2022 года, сыграв 24 матча за «Динамо» (один гол, одна голевая передача).

Ранее нидерландский полузащитник Джастин Лонвейк поделился эмоциями от возвращения в «Динамо».