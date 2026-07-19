Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Игорь СУРКИС: «Он изменил свое мнение и готов играть за Динамо»
Украина. Премьер лига
19 июля 2026, 22:02 |
3887
0

Игорь СУРКИС: «Он изменил свое мнение и готов играть за Динамо»

Тренер – о Лонвейке

19 июля 2026, 22:02 |
3887
0
Игорь СУРКИС: «Он изменил свое мнение и готов играть за Динамо»
ФК Динамо. Игорь Суркис
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис высказался о будущем полузащитника Джастина Лонвейка.

По словам президента изданию Чемпион, вернувшийся в клуб футболист готов бороться за место в составе команды.

«Лонвейк, на мой взгляд, изменил свое мнение по некоторым вопросам и готов отвоевывать место в составе киевского «Динамо», – сказал Суркис.

Лонвейк провёл последний сезон в составе «Фортуны» Ситтард, где забил пять голов в 17 матчах. Полузащитник перешёл в чемпионат Украины в сентябре 2022 года, сыграв 24 матча за «Динамо» (один гол, одна голевая передача).

Ранее нидерландский полузащитник Джастин Лонвейк поделился эмоциями от возвращения в «Динамо».

По теме:
Лига Европы. Жеребьевка квалификации Q3 для Динамо. Смотреть онлайн LIVE
Матч с участием Динамо попал в тройку самых посещаемых в еврокубках
Кирилл РЫБАК: «Это был трудный для нас матч»
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Игорь Костюк Джастин Лонвейк Игорь Суркис
Дмитрий Олийченко Источник: Чемпион
Оцените материал
(46)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Заманчивый вариант». Клубу АПЛ советуют подписать звезду сборной Украины
Футбол | 19 июля 2026, 20:53 0
«Заманчивый вариант». Клубу АПЛ советуют подписать звезду сборной Украины
«Заманчивый вариант». Клубу АПЛ советуют подписать звезду сборной Украины

Александра Зинченко снова хотят видеть в Англии

Мбаппе выступил с заявлением после матча Англия – Франция на ЧМ-2026
Футбол | 19 июля 2026, 07:17 2
Мбаппе выступил с заявлением после матча Англия – Франция на ЧМ-2026
Мбаппе выступил с заявлением после матча Англия – Франция на ЧМ-2026

Килиан не понимает, почему Франция провалила первый тайм матча

Болгария провела матч жизни и выбила Украину из зоны плей-офф Лиги наций
Волейбол | 19.07.2026, 09:35
Болгария провела матч жизни и выбила Украину из зоны плей-офф Лиги наций
Болгария провела матч жизни и выбила Украину из зоны плей-офф Лиги наций
Усик выступил с важным заявлением о Ломаченко
Бокс | 19.07.2026, 09:35
Усик выступил с важным заявлением о Ломаченко
Усик выступил с важным заявлением о Ломаченко
Мирон Маркевич дал прогноз на финал чемпионата мира Испания – Аргентина
Футбол | 19.07.2026, 20:52
Мирон Маркевич дал прогноз на финал чемпионата мира Испания – Аргентина
Мирон Маркевич дал прогноз на финал чемпионата мира Испания – Аргентина
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В Динамо пришло официальное письмо. Суркис получил предложение о трансфере
В Динамо пришло официальное письмо. Суркис получил предложение о трансфере
18.07.2026, 04:32 10
Футбол
Супердуэль в Лондоне. Магучих взяла 2,01 метра, но уступила Олислагерс
Супердуэль в Лондоне. Магучих взяла 2,01 метра, но уступила Олислагерс
18.07.2026, 17:31 6
Другие виды
Лидер сменился! Рейтинг Золотого мяча перед финалом ЧМ-2026
Лидер сменился! Рейтинг Золотого мяча перед финалом ЧМ-2026
18.07.2026, 09:06 29
Футбол
Александр УСИК: «Этот боксер победил бы меня, я у него не выиграю»
Александр УСИК: «Этот боксер победил бы меня, я у него не выиграю»
19.07.2026, 09:12 3
Бокс
Сумасшедшая результативность. Англия победила Францию
Сумасшедшая результативность. Англия победила Францию
19.07.2026, 02:04 72
Футбол
Усик выступил с заявлением о будущем. Громкий бой за титул чемпиона
Усик выступил с заявлением о будущем. Громкий бой за титул чемпиона
18.07.2026, 07:59 8
Бокс
Динамо может вскоре остаться без главного тренера. Известна причина
Динамо может вскоре остаться без главного тренера. Известна причина
18.07.2026, 08:38 39
Футбол
Франция – Англия – 4:6. Хет-трик, рекорд Мбаппе, феерия. Видео голов
Франция – Англия – 4:6. Хет-трик, рекорд Мбаппе, феерия. Видео голов
19.07.2026, 02:35
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем