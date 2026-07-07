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Чемпионат мира
07 июля 2026, 19:01 |
721
0

ЧМ-2026. Стадия 1/8 финала, 7 июля. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 7 июля видеотрансляцию матчей плей-офф чемпионата мира 2026

07 июля 2026, 19:01 |
721
0
ЧМ-2026. Стадия 1/8 финала, 7 июля. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine
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​​​​Вечером 7 июля продолжается стадия плей-офф чемпионата мира 2026.

Смотрите видеотрансляцию поединков 1/8 финала на мундиале.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Мундиаль впервые в истории принимают сразу три страны – США, Канада и Мексика.

В этот игровой день пройдут два матча стадии 1/8 финала.

Чемпионат мира 2026 по футболу

1/8 финала, 7 июля 2026

  • 07.07. 19:00. Аргентина – Египет
  • 07.07. 23:00. Швейцария – Колумбия

Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO.

07.07. 19:00. Аргентина – Египет

07.07. 23:00. Швейцария – Колумбия

Сетка плей-офф

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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