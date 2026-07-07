Чемпионат мира07 июля 2026, 19:01 |
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ЧМ-2026. Стадия 1/8 финала, 7 июля. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 7 июля видеотрансляцию матчей плей-офф чемпионата мира 2026
07 июля 2026, 19:01 |
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Вечером 7 июля продолжается стадия плей-офф чемпионата мира 2026.
Смотрите видеотрансляцию поединков 1/8 финала на мундиале.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Мундиаль впервые в истории принимают сразу три страны – США, Канада и Мексика.
В этот игровой день пройдут два матча стадии 1/8 финала.
Чемпионат мира 2026 по футболу
1/8 финала, 7 июля 2026
- 07.07. 19:00. Аргентина – Египет
- 07.07. 23:00. Швейцария – Колумбия
Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO.
07.07. 19:00. Аргентина – Египет
07.07. 23:00. Швейцария – Колумбия
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