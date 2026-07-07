Во вторник, 7 июля, состоится первый поединок 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между северомакедонским «Вардаром» и финским «КуПС». По киевскому времени игра начнется в 20:00.

Вардар

Для северомакедонского гранда предыдущий сезон прошел очень хорошо – коллектив впервые за 6 лет смог вернуть себе чемпионский титул. После 33-х игр национальной лиги на балансе коллектива было 83 балла, что и позволило ему занять 1-е место общего зачета. Расстояние от ближайшего преследователя, «Шкендии», составляло 9 зачетных пунктов.

Однако в национальном кубке «Вардар» не смог продемонстрировать лучшие результаты. Коллектив покинул турнир на стадии четвертьфинала, вылетев от «Охрида» в серии пенальти.

КуПС

Для действующего чемпиона Финляндии текущий сезон также складывается неплохо. За 15 игр национального чемпионата «КуПСа» удалось набрать 30 очков, которые пока позволяют ему находиться на 1-й строчке турнирной таблицы. Хотя у ближайшего конкурента, «Интера Турку», на счету есть столько же зачетных пунктов.

В Кубке Финляндии «Купс» также смог дойти до четвертьфинала, где в серии пенальти потерпел поражение против «ВПС». Кроме этого, финнам прошлого сезона удалось пройти в 1/16 финала Лиги конференций, где они проиграли польскому «Леху».

Личные встречи

Коллективы еще ни разу не играли между собой в официальных играх.

Интересные факты

«Вардар» не проиграл ни в одном из 6 предыдущих домашних поединков.

«Вардар» забил 80 голов в предыдущем сезоне чемпионата Северной Македонии – лучший результат среди всех команд.

Беспроигрышная серия «Купса» продолжается уже 12 матчей подряд.

Эксперты GGBET оценивают шансы команд очень солидными коэффициентами: 2.25 для Вардара и 2.86 для КуПСа. Кто окажется сильнее – выбирай свой вариант на ggbet.ua. Все будет GG!

Прогноз

Тотал больше 2.5 за 1.9