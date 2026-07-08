Холанд определился с клубом, ради которого покинет Манчестер Сити
Эрлинг готов к переходу в «Реал»
Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд может сменить клуб в ближайшее время.
По информации испанского журналиста Карлоса Карпио, переход норвежца в мадридский «Реал» в 2027 году является вполне реальным сценарием.
Сообщается, что сам футболист заинтересован в том, чтобы однажды выступить за «сливочных» на легендарном стадионе «Сантьяго Бернабеу».
Эрлинг забил 38 голов и отдал 9 голевых передач в 52 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах прошлого сезона. Его контракт с клубом действует до 2034 года, а трансферная стоимость оценивается в 200 миллионов евро.
🚨 𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡: It is very possible that Erling Haaland will play for Real Madrid from 2027.— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) July 7, 2026
The player himself wants to play at the Bernabeu.
— @Carlos__Carpio pic.twitter.com/67vRP9hfS8
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