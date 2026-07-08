Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Холанд определился с клубом, ради которого покинет Манчестер Сити
Испания
08 июля 2026, 23:22 | Обновлено 08 июля 2026, 23:26
1011
1

Холанд определился с клубом, ради которого покинет Манчестер Сити

Эрлинг готов к переходу в «Реал»

08 июля 2026, 23:22 | Обновлено 08 июля 2026, 23:26
1011
1 Comments
Холанд определился с клубом, ради которого покинет Манчестер Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд может сменить клуб в ближайшее время.

По информации испанского журналиста Карлоса Карпио, переход норвежца в мадридский «Реал» в 2027 году является вполне реальным сценарием.

Сообщается, что сам футболист заинтересован в том, чтобы однажды выступить за «сливочных» на легендарном стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Эрлинг забил 38 голов и отдал 9 голевых передач в 52 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах прошлого сезона. Его контракт с клубом действует до 2034 года, а трансферная стоимость оценивается в 200 миллионов евро.

По теме:
Были достигнуты все условия. Известно, почему сорвался трансфер Цыганкова
ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм отпустил хавбека в Баварию
ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм отпустил игрока в аренду в Фиорентину
Эрлинг Холанд трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Реал Мадрид Манчестер Сити
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(27)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Англии обновили информацию о дисквалификации Мудрика
Футбол | 08 июля 2026, 23:26 1
В Англии обновили информацию о дисквалификации Мудрика
В Англии обновили информацию о дисквалификации Мудрика

Рассмотрение дела в CAS находится на заключительной стадии

Жозе МОУРИНЬО: «Позор, во что превращается футбол?»
Футбол | 08 июля 2026, 07:54 26
Жозе МОУРИНЬО: «Позор, во что превращается футбол?»
Жозе МОУРИНЬО: «Позор, во что превращается футбол?»

Тренер недоволен действиями арбитра в матче Аргентина – Египет

Турки аль-Шейх решил организовать большой бой и выдвинул условие
Бокс | 08.07.2026, 10:34
Турки аль-Шейх решил организовать большой бой и выдвинул условие
Турки аль-Шейх решил организовать большой бой и выдвинул условие
«Ему конец». В Великобритании поставили крест на Усике
Бокс | 08.07.2026, 04:35
«Ему конец». В Великобритании поставили крест на Усике
«Ему конец». В Великобритании поставили крест на Усике
Не хватило концентрации. Сборная Украины U-19 проиграла Германии
Футбол | 08.07.2026, 22:54
Не хватило концентрации. Сборная Украины U-19 проиграла Германии
Не хватило концентрации. Сборная Украины U-19 проиграла Германии
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Вологі думки з олійного заводу.....
Ответить
0
Популярные новости
Менеджер Кличко назвал следующего соперника Владимира. Идеальный бой
Менеджер Кличко назвал следующего соперника Владимира. Идеальный бой
07.07.2026, 08:26 8
Бокс
Тренер Египта: «Зачем вы нас пригласили играть? Это договорной матч»
Тренер Египта: «Зачем вы нас пригласили играть? Это договорной матч»
08.07.2026, 10:18 32
Футбол
Холанд после блестящей игры на ЧМ-2026 выбрал себе новый клуб
Холанд после блестящей игры на ЧМ-2026 выбрал себе новый клуб
07.07.2026, 08:48 6
Футбол
Александр Усик узнал свое место в рейтинге лучших боксеров мира
Александр Усик узнал свое место в рейтинге лучших боксеров мира
07.07.2026, 14:44 1
Бокс
Португалия – Испания – 0:1. Джокер Мерино и слезы Роналду. Видео гола
Португалия – Испания – 0:1. Джокер Мерино и слезы Роналду. Видео гола
07.07.2026, 00:45
Футбол
ФИФА и УЕФА поставили точку в вопросе возвращения россии в футбол
ФИФА и УЕФА поставили точку в вопросе возвращения россии в футбол
08.07.2026, 15:22 4
Футбол
В Египте приняли ожидаемое решение после матча с Аргентиной на ЧМ-2026
В Египте приняли ожидаемое решение после матча с Аргентиной на ЧМ-2026
08.07.2026, 10:09 5
Футбол
Ломаченко решили отправить туда, «где ему и место»
Ломаченко решили отправить туда, «где ему и место»
07.07.2026, 09:40 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем