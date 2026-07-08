Холанд определился с клубом, ради которого покинет Манчестер Сити

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд может сменить клуб в ближайшее время.

По информации испанского журналиста Карлоса Карпио, переход норвежца в мадридский «Реал» в 2027 году является вполне реальным сценарием.

Сообщается, что сам футболист заинтересован в том, чтобы однажды выступить за «сливочных» на легендарном стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Эрлинг забил 38 голов и отдал 9 голевых передач в 52 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах прошлого сезона. Его контракт с клубом действует до 2034 года, а трансферная стоимость оценивается в 200 миллионов евро.