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Лига Чемпионов
Борац Баня-Лука
07.07.2026 21:30 - : -
Левски
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Лига чемпионов
07 июля 2026, 20:22 |
253
0

Борац Баня-Лука – Левски. Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов

Встреча начнется 7 июля в 21:30 по Киеву

07 июля 2026, 20:22 |
253
0
Борац Баня-Лука – Левски. Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов
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7 июля на Градски стадион Баня-Лука пройдет первый матч 1/8 финала квалификации Лиги чемпионов УЕФА, в котором Борац встретится с Левски. Поединок начнется в 21:30 по киевскому времени.

Борац

Команда как раз в этом месяце празднует столетний юбилей. Во времена единой Югославии она была максимум на вторых ролях. Но при этом в 1988-м году получалось выиграть кубок страны. Впрочем, на первые роли получилось выйти только после распада и обретения Боснией и Герцеговиной независимости. Более того, три из четырех чемпионских титулов пришлись на 2020-е.

Удачным получился прошлый сезон. После годичной паузы получилось вернуться на первое место, причем ближайшего преследователя, Зриньски, получилось опередить на полтора десятка очков, 86 против 71. Но в товарищеских поединках, начав с пары побед, причем сухих, потом продолжили только ничьей и даже поражением - не в лучшем настроении теперь подходят ко старту в еврокубках.

Левски

Клуб куда статуснее - первый раз выиграли чемпионство еще в 1933-м году, а потом прибавили еще 25. Кроме того, было собрано примерно столько же национальных кубков. Но в начале этого века в болгарском футболе появился Лудогорец, и на долгое время установил тут свое доминирование.

Его разрушили только в прошлом сезоне - и это сделала как раз команда из Софии! Конечно, и фаворит крайне слабо проявил себя, в итоге став только третьим. Но чемпион совершенно по делу вернулся, впервые с 2009-го года, на первое место, собрав за 36 туров 25 побед и 81 очко - полнейшее доминирование. Хотя при этом в кубке был вылет уже в феврале - возможно, прагматично тогда решили сосредоточиться на ключевом турнире. Кроме того, летом успели трижды выиграть уверенно в контрольных поединках, и только с Ботев Враца ограничились ничьей.

Статистика личных встреч

Даже любопытно, что два старожила балканского футбола ухитрялась раньше ни разу не играть между собой даже в товарищеском формате.

Прогноз

Эксперты GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 3.10 для Бораца и 2.20 для Левски. Кто получится сильнее – выбирай свой вариант на ggbet.ua. Все будет GG!

Букмекерские конторы считают пару равной. Ждем довольно интересного поединка и тотал больше 2,0 голов(коэффициент - 1,66).

Прогноз Sport.ua
Борац Баня-Лука
7 июля 2026 -
21:30
Левски
Тотал больше 2.0 1.66 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Борац Баня-Лука прогнозы прогнозы на футбол Лига чемпионов
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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