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Испания
07 июля 2026, 17:40 | Обновлено 07 июля 2026, 18:08
1108
0

Арсенал нацелился на звездного воспитанника Реала, не нужного Моуриньо

Рауль Асенсио может переехать в Лондон

07 июля 2026, 17:40 | Обновлено 07 июля 2026, 18:08
1108
0
Арсенал нацелился на звездного воспитанника Реала, не нужного Моуриньо
Getty Images/Global Images Ukraine. Рауль Асенсио
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Лондонский «Арсенал» интересуется 23-летним защитником мадридского «Реала» Раулем Асенсио.

Как сообщает инсайдер Экрем Конур, звездный воспитанник «бланкос» вошел в шорт-лист «канониров» на летнее трансферное окно. Он отмечает, что этот трансфер выглядит вероятным в связи с приходом в «Реал» Ибраима Конате. Ранее сообщалось, что главный тренер мадридцев Жозе Моуриньо не рассчитывает на Асенсио и хочет приобрести в команду ещё одного опытного центрального защитника. В частности, ведутся переговоры о переходе Алессандро Бастони из «Интера».

Асенсио ярко дебютировал в составе «Реала» в сезоне 2024/25, однако впоследствии стал демонстрировать нестабильную игру, из-за чего утратил доверие тренерского штаба. В прошлом сезоне он принял участие в 34 матчах в составе «сливочных», забив 2 гола и сделав 1 голевую передачу. Его трансферная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 20 миллионов евро.

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Арсенал Лондон Рауль Асенсио Реал Мадрид трансферы чемпионат Испании по футболу чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Ла Лига Алессандро Бастони
Андрей Плыгун Источник: Экрем Конур
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