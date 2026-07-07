Арсенал нацелился на звездного воспитанника Реала, не нужного Моуриньо

Лондонский «Арсенал» интересуется 23-летним защитником мадридского «Реала» Раулем Асенсио.

Как сообщает инсайдер Экрем Конур, звездный воспитанник «бланкос» вошел в шорт-лист «канониров» на летнее трансферное окно. Он отмечает, что этот трансфер выглядит вероятным в связи с приходом в «Реал» Ибраима Конате. Ранее сообщалось, что главный тренер мадридцев Жозе Моуриньо не рассчитывает на Асенсио и хочет приобрести в команду ещё одного опытного центрального защитника. В частности, ведутся переговоры о переходе Алессандро Бастони из «Интера».

Асенсио ярко дебютировал в составе «Реала» в сезоне 2024/25, однако впоследствии стал демонстрировать нестабильную игру, из-за чего утратил доверие тренерского штаба. В прошлом сезоне он принял участие в 34 матчах в составе «сливочных», забив 2 гола и сделав 1 голевую передачу. Его трансферная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 20 миллионов евро.