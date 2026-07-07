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  4. Тибо Куртуа: «Такое неуважение! Сенегал был лучше США»
Чемпионат мира
07 июля 2026, 17:10 |
1071
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Тибо Куртуа: «Такое неуважение! Сенегал был лучше США»

Бельгийцы столкнулись с грубостью со стороны американцев

07 июля 2026, 17:10 |
1071
1 Comments
Тибо Куртуа: «Такое неуважение! Сенегал был лучше США»
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа
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Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа прокомментировал победу своей команды над сборной США (4:1) в 1/8 финала ЧМ-2026.

Матчу предшествовал скандал с отменой дисквалификации игрока американской команды Фоларина Балогуна, произошедшей под влиянием президента США Дональда Трампа. Бельгия подала протест в ФИФА, который был отклонен. В то же время американские болельщики начали активно провоцировать бельгийскую команду.

По словам Куртуа, он был уверен в победе над США, поскольку американцы слабее сборной Сенегала, которую «красные дьяволы» победили на стадии 1/16 финала.

«Если быть честным, то Сенегал был сильнее США. Это было доказано сегодня. В конце концов, я понимаю, что они (болельщики) хотят привлечь как можно больше внимания к Соединённым Штатам, но сегодня я чувствовал гораздо большую уверенность в том, что мы победим, чем в матче против Сенегала. Такое неуважение, с которым к нам относились в последние дни – что США легко нас победят, потому что мы уже не та самая команда, и всё такое», – сказал он.

В четвертьфинале ЧМ-2026 Бельгия встретится с Испанией. Матч состоится 10 июля.

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Андрей Плыгун Источник: The Touchline
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Звісно, Сенегал і за вас був на багато кращим. 
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