Почеттино сказал про контракт и работу со сборной США после вылета с ЧМ

Наставник сборной США Маурисио Почеттино не знает, продолжит ли работу с командой после вылета от Бельгии на ЧМ-2026.

Контракт истекает в конце июля.

«Сейчас не время говорить о переговорах с федерацией. Через несколько недель, если у федерации будет желание, мы обсудим новый контракт».

«Посмотрим, что они решат, а пока нужно отдохнуть», – сказал Почеттино.

Ранее сообщалось, что тренеру предложили подписать новый контракт еще до старта ЧМ-2026, но специалист не захотел отвлекаться от подготовки к турниру.