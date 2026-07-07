Почеттино сказал про контракт и работу со сборной США после вылета с ЧМ
Контракт подходит к завершению
Наставник сборной США Маурисио Почеттино не знает, продолжит ли работу с командой после вылета от Бельгии на ЧМ-2026.
Контракт истекает в конце июля.
«Сейчас не время говорить о переговорах с федерацией. Через несколько недель, если у федерации будет желание, мы обсудим новый контракт».
«Посмотрим, что они решат, а пока нужно отдохнуть», – сказал Почеттино.
Ранее сообщалось, что тренеру предложили подписать новый контракт еще до старта ЧМ-2026, но специалист не захотел отвлекаться от подготовки к турниру.
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