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Чемпионат мира
07 июля 2026, 15:49 | Обновлено 07 июля 2026, 15:55
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Почеттино сказал про контракт и работу со сборной США после вылета с ЧМ

Контракт подходит к завершению

07 июля 2026, 15:49 | Обновлено 07 июля 2026, 15:55
330
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Почеттино сказал про контракт и работу со сборной США после вылета с ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Маурисио Почеттино
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Наставник сборной США Маурисио Почеттино не знает, продолжит ли работу с командой после вылета от Бельгии на ЧМ-2026.

Контракт истекает в конце июля.

«Сейчас не время говорить о переговорах с федерацией. Через несколько недель, если у федерации будет желание, мы обсудим новый контракт».

«Посмотрим, что они решат, а пока нужно отдохнуть», – сказал Почеттино.

Ранее сообщалось, что тренеру предложили подписать новый контракт еще до старта ЧМ-2026, но специалист не захотел отвлекаться от подготовки к турниру.

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Маурисио Почеттино сборная США по футболу ЧМ-2026 по футболу
Иван Зинченко Источник: The Athletic
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