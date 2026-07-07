7 июля на Котайк пройдет первый матч 1/8 финала квалификации Лиги чемпионов УЕФА, в котором Арарат-Армения встретится с Ригой. Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени.

Арарат-Армения

Команда была основана только в 2017-м году, причем изначально была футбольной академией. Но уже по итогам сезона 2018/2019 было взято первое чемпионство. Сразу получилось защитить титул, но потом все-таки пошел спад - конкуренты оттеснили нового гранда на вторые роли. На том отрезке свои достижения пополнили только кубком и суперкубком в позапрошлом году.

Только в прошлом сезоне получилось вернуться на первое место. В 27 матчах получилось взять восемнадцать побед и 60 очков - на четыре больше, чем у Ноа. Отдохнув пару недель, с конца июня начали играть контрольные поединки. В них получилось оформить ничьи с одинаковым счетом - что со словенской Мурой, что с сербской Воеводиной закончились с итоговыми 1-1.

Рига

Клуб совсем немного старше, он возник в 2014-м году вследствие слияния пары местных скромных команд. И при Викторе Скрипнике, уже через четыре сезона, получилось взять первое чемпионство, еще и с кубком в придачу. После этого было взято еще трижды победу в Вирслиге и кубок в 2023-м году. В том числе в прошлом сезоне столичный гранд минимально, 88 очков против 87, обошел в гонке за первое место РШФ.

Сейчас гонка повторяется. Долгое время сосед держал дистанцию, но недавно уступил в дерби. А в крайнем туре конкурент оступился, ограничившись ничьей, и теперь его преимущество сузилось до минимального. Вот только теперь придется, в разгар этого напряженного спора, начать отвлекаться на еврокубковые поединки, и эта нагрузка продлится минимум полтора ближайших месяца.

Статистика личных встреч

Это только первая очная встреча между молодыми, но амбициозными проектами.

Прогноз

Эксперты GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 2.60 для Арарата и 2.40 для Риги. Кто получится сильнее – выбирай свой вариант на ggbet.ua. Все будет GG!

Букмекерские конторы ожидаемо ставят на хозяев. Но у гостей из Риги есть любопытный козырь в виде активной игровой практики - ставим на то, что они тут смогут не проиграть (коэффициент - 1,65).