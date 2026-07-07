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Чемпионат мира
07 июля 2026, 15:34 | Обновлено 07 июля 2026, 15:46
159
0

Когда дома, как в гостях

Все три команды хозяев ЧМ-2026 сошли с дистанции в 1/8 финала

07 июля 2026, 15:34 | Обновлено 07 июля 2026, 15:46
159
0
Когда дома, как в гостях
Getty Images/Global Images Ukraine
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Хоть и говорят, что дома и стены помогают, однако на предыдущих чемпионатах мира хозяевам удалось завоевать почетный титул всего 6 раз. Не удалось на своем поле решить задачу-максимум и сборным Канады, Мексики и США, которые одновременно сошли с дистанции в 1/8 финала, составив компанию 11 командам-неудачницам, оставшихся в родных стенах без наград.

Между тем поражение США от Бельгии стало 30-м для хозяев финальных турниров, в том числе 8-м – с крупным счетом. Чаще других праздновали викторию в поединках с командами организаторов чемпионата Германия (ФРГ), Италия – по 4 победы, Бразилия, Турция, Уругвай – по 3 и Англия – 2.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

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цифры и факты Мнение эксперта ЧМ-2026 по футболу сборная США по футболу сборная Канады по футболу сборная Мексики по футболу
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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