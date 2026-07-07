Когда дома, как в гостях

Хоть и говорят, что дома и стены помогают, однако на предыдущих чемпионатах мира хозяевам удалось завоевать почетный титул всего 6 раз. Не удалось на своем поле решить задачу-максимум и сборным Канады, Мексики и США, которые одновременно сошли с дистанции в 1/8 финала, составив компанию 11 командам-неудачницам, оставшихся в родных стенах без наград.

Между тем поражение США от Бельгии стало 30-м для хозяев финальных турниров, в том числе 8-м – с крупным счетом. Чаще других праздновали викторию в поединках с командами организаторов чемпионата Германия (ФРГ), Италия – по 4 победы, Бразилия, Турция, Уругвай – по 3 и Англия – 2.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ