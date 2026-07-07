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Чемпионат мира
07 июля 2026, 15:58 | Обновлено 07 июля 2026, 16:01
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Германия просит у Клоппа «патриотическую скидку» по зарплате

Надеются на разумные требования по контракту

07 июля 2026, 15:58 | Обновлено 07 июля 2026, 16:01
560
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Германия просит у Клоппа «патриотическую скидку» по зарплате
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп
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Ханс-Йоахим Ватцке, вице-президент Немецкого футбольного союза, подтвердил, что Юрген Клопп возглавит сборную Германии, но осталось найти компромисс и выплатить компенсацию компании Ред Булл, где работает специалист, а также договориться об условиях личного контракта.

«Контракт еще не подписан. Я уверен, что мы договоримся с Клоппом, но это пока не гарантия на 100%. Юрген – наш план A. Конечно, у нас есть свои ограничения и по компенсации, и по зарплате».

«Надеемся, Юрген пойдет на определенные компромиссы и сделает «патриотическую скидку». Мы знаем, что он любит Германию», – сказал Ватцке.

Клопп после ухода из Ливерпуля в 2024 году взял паузу в тренерской карьере.

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Ханс-Йоахим Ватцке Юрген Клопп сборная Германии по футболу
Иван Зинченко Источник: The Athletic
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Победитель ЧМ этого разлива получит 53 млн евро, а за выход из группы более 20. Какие скидки, чтоб себе эти деньги прикарманить?
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Може в Німеччині так і можна, але не в Україні. 
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