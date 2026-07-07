Германия просит у Клоппа «патриотическую скидку» по зарплате

Ханс-Йоахим Ватцке, вице-президент Немецкого футбольного союза, подтвердил, что Юрген Клопп возглавит сборную Германии, но осталось найти компромисс и выплатить компенсацию компании Ред Булл, где работает специалист, а также договориться об условиях личного контракта.

«Контракт еще не подписан. Я уверен, что мы договоримся с Клоппом, но это пока не гарантия на 100%. Юрген – наш план A. Конечно, у нас есть свои ограничения и по компенсации, и по зарплате».

«Надеемся, Юрген пойдет на определенные компромиссы и сделает «патриотическую скидку». Мы знаем, что он любит Германию», – сказал Ватцке.

Клопп после ухода из Ливерпуля в 2024 году взял паузу в тренерской карьере.