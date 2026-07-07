Янник Синнер – Ян-Леннард Штруфф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

7 июля лидер мирового рейтинга АТР Янник Синнер (Италия) продолжит выступления на Уимблдоне-2026.

В четвертьфинале итальянец сыграет против представителя Германии Яна-Леннарда Штруффа (АТP 74). Поединок начнется в 15:00 по Киеву.

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Это четвертое очное противостояние соперников. Счет 3:0 в пользу Синнера.

Победитель поединка в полуфинале встретится либо с Феликсом Оже-Альяссимом, либо с Новаком Джоковичем.

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