Уимблдон07 июля 2026, 15:10 | Обновлено 07 июля 2026, 15:23
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Янник Синнер – Ян-Леннард Штруфф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала Уимблдона-2026
07 июля 2026, 15:10 | Обновлено 07 июля 2026, 15:23
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7 июля лидер мирового рейтинга АТР Янник Синнер (Италия) продолжит выступления на Уимблдоне-2026.
В четвертьфинале итальянец сыграет против представителя Германии Яна-Леннарда Штруффа (АТP 74). Поединок начнется в 15:00 по Киеву.
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Это четвертое очное противостояние соперников. Счет 3:0 в пользу Синнера.
Победитель поединка в полуфинале встретится либо с Феликсом Оже-Альяссимом, либо с Новаком Джоковичем.
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Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
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