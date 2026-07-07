Мадридский Реал определился с будущим Лунина
Вратарь не входит в планы клуба в качестве долгосрочной замены Куртуа
Мадридский «Реал» уже приступил к формированию списка вратарей, которые в будущем могут заменить бельгийца Тибо Куртуа. При этом украинский голкипер Андрей Лунин не входит в число главных кандидатов на роль первого номера.
Как сообщает Mundo Deportivo, одним из приоритетных вариантов для «сливочных» является вратарь «Брайтона» и сборной Нидерландов Барт Вербрюгген. Также в клубе внимательно следят за прогрессом собственного воспитанника Франа Гонсалеса, который выступает за «Реал Кастилью».
При этом в мадридском клубе не планируют торопиться с поиском нового основного голкипера. Руководство полностью доверяет Куртуа, который остается бесспорным первым номером команды.
⚪️ El Real Madrid ya piensa en el recambio de Courtois— Mundo Deportivo (@mundodeportivo) July 7, 2026
🧤 El belga es fijo en la portería del Real Madrid, pero acaba contrato en 2027 y el club ya está buscando su relevohttps://t.co/hZpxmGc8Pu
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