Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мадридский Реал определился с будущим Лунина
Испания
07 июля 2026, 20:02 | Обновлено 07 июля 2026, 20:08
1988
2

Мадридский Реал определился с будущим Лунина

Вратарь не входит в планы клуба в качестве долгосрочной замены Куртуа

07 июля 2026, 20:02 | Обновлено 07 июля 2026, 20:08
1988
2 Comments
Мадридский Реал определился с будущим Лунина
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Мадридский «Реал» уже приступил к формированию списка вратарей, которые в будущем могут заменить бельгийца Тибо Куртуа. При этом украинский голкипер Андрей Лунин не входит в число главных кандидатов на роль первого номера.

Как сообщает Mundo Deportivo, одним из приоритетных вариантов для «сливочных» является вратарь «Брайтона» и сборной Нидерландов Барт Вербрюгген. Также в клубе внимательно следят за прогрессом собственного воспитанника Франа Гонсалеса, который выступает за «Реал Кастилью».

При этом в мадридском клубе не планируют торопиться с поиском нового основного голкипера. Руководство полностью доверяет Куртуа, который остается бесспорным первым номером команды.

По теме:
Их хочет Моуриньо: Названы два имени из списка потенциальных новичков Реала
ГОЛОВКО: «Сборная Франции на грани из-за Мбаппе. Этот нарыв лопнет»
Арсенал нацелился на звездного воспитанника Реала, не нужного Моуриньо
Андрей Лунин Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу Тибо Куртуа Барт Вербрюгген Фран Гонсалес
Дмитрий Олийченко Источник: Mundo Deportivo
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Роналду заслуживал на красивую историю, но взамен получил банальную
Футбол | 07 июля 2026, 17:39 14
Роналду заслуживал на красивую историю, но взамен получил банальную
Роналду заслуживал на красивую историю, но взамен получил банальную

Обозреватель Sport.ua Валерий Василенко – о незаметном прощании португальца с мундиалем

Менеджер Кличко назвал следующего соперника Владимира. Идеальный бой
Бокс | 07 июля 2026, 08:26 4
Менеджер Кличко назвал следующего соперника Владимира. Идеальный бой
Менеджер Кличко назвал следующего соперника Владимира. Идеальный бой

Бенте считает Кабайела идеальным соперником

В Сантосе паника. После ЧМ-2026 Неймар может сменить клуб
Футбол | 07.07.2026, 20:07
В Сантосе паника. После ЧМ-2026 Неймар может сменить клуб
В Сантосе паника. После ЧМ-2026 Неймар может сменить клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Позору – быть. Два боксера сразятся за титул Усика
Бокс | 07.07.2026, 10:07
ОФИЦИАЛЬНО. Позору – быть. Два боксера сразятся за титул Усика
ОФИЦИАЛЬНО. Позору – быть. Два боксера сразятся за титул Усика
Килиан МБАППЕ: «Этот человек – мерзкий. Недостойна своего места»
Футбол | 07.07.2026, 09:06
Килиан МБАППЕ: «Этот человек – мерзкий. Недостойна своего места»
Килиан МБАППЕ: «Этот человек – мерзкий. Недостойна своего места»
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Нудно
Ответить
0
Олійченку просто стало  нудно. А чого би про плани Реалу стосовно Луніна щось не ляпнути? 😀
Ответить
0
Популярные новости
Бразилия – Норвегия – 1:2. Безумный Холанд и пенальти Неймара. Видео голов
Бразилия – Норвегия – 1:2. Безумный Холанд и пенальти Неймара. Видео голов
06.07.2026, 01:55 1
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб отказался от участия в еврокубках
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб отказался от участия в еврокубках
06.07.2026, 16:39 1
Баскетбол
Деревянные дети папы Карло и его болотная карма
Деревянные дети папы Карло и его болотная карма
06.07.2026, 10:23 21
Футбол
Сборную Мексики заставили вернуть подаренные часы Rolex на 1 млн долларов
Сборную Мексики заставили вернуть подаренные часы Rolex на 1 млн долларов
05.07.2026, 19:52 2
Футбол
«Этого подонка...» Чисора устроил разнос после боя Усик – Верховен
«Этого подонка...» Чисора устроил разнос после боя Усик – Верховен
06.07.2026, 03:23 3
Бокс
Ломаченко решили отправить туда, «где ему и место»
Ломаченко решили отправить туда, «где ему и место»
07.07.2026, 09:40 3
Бокс
ФИФА признала ошибку арбитра на ЧМ-2026 и приняла громкое решение
ФИФА признала ошибку арбитра на ЧМ-2026 и приняла громкое решение
06.07.2026, 07:07 9
Футбол
Сетка ЧМ-2026. Англия выстояла на Ацтеке. Определена вторая пара 1/4 финала
Сетка ЧМ-2026. Англия выстояла на Ацтеке. Определена вторая пара 1/4 финала
06.07.2026, 06:15 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем