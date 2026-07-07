Два невероятных бомбардира в 1/4 финала ЧМ. Статистика Холанда и Кейна
Топ-противостояние на ЧМ-2026
12 июля на ЧМ-2026 пройдет четвертьфинальный матч между сборными Норвегии и Англии, а украшением встречи должна стать битва невероятных форвардов Эрлинга Холанда и Гарри Кейна.
Холанд на турнире уже забил 7 голов, а у Кейна 6 точных ударов.
Если брать всю карьеру, то статистика в пользу англичанина, однако он значительно старше и провел больше матчей.
Эрлинг Холанд
439 матчей, 361 гол, 84 ассиста и 14 трофеев
Гарри Кейн
780 матчей, 538 голов, 132 ассиста и 4 трофея
🚨 𝗖𝗢𝗠𝗣𝗔𝗥𝗜𝗦𝗢𝗡: Erling Haaland vs Harry Kane! pic.twitter.com/x6kluEJ5Fw— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) July 7, 2026
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