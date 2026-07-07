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Чемпионат мира
07 июля 2026, 15:45 | Обновлено 07 июля 2026, 16:06
824
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Два невероятных бомбардира в 1/4 финала ЧМ. Статистика Холанда и Кейна

Топ-противостояние на ЧМ-2026

07 июля 2026, 15:45 | Обновлено 07 июля 2026, 16:06
824
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Два невероятных бомбардира в 1/4 финала ЧМ. Статистика Холанда и Кейна
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн
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12 июля на ЧМ-2026 пройдет четвертьфинальный матч между сборными Норвегии и Англии, а украшением встречи должна стать битва невероятных форвардов Эрлинга Холанда и Гарри Кейна.

Холанд на турнире уже забил 7 голов, а у Кейна 6 точных ударов.

Если брать всю карьеру, то статистика в пользу англичанина, однако он значительно старше и провел больше матчей.

Эрлинг Холанд

439 матчей, 361 гол, 84 ассиста и 14 трофеев

Гарри Кейн

780 матчей, 538 голов, 132 ассиста и 4 трофея

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Гарри Кейн Эрлинг Холанд ЧМ-2026 по футболу сборная Англии по футболу сборная Норвегии по футболу
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Ставлю на Холанда, хоча Англія переможе.
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яке відношення неймовірність має до пенальтиста?
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