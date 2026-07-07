Левый Берег может потерять легионера и украинца после выхода в Премьер-лигу
Сиднней Силва Сантос и Назарий Воробчак имеют несколько вариантов для продолжения карьеры
Киевский «Левый Берег» рискует остаться без двух важных футболистов – украинца и легионера – после завоевания путевки в Премьер-лигу.
Бразильский защитник Сиднней имеет несколько предложений для продолжения карьеры и намерен покинуть клуб, чтобы иметь возможность чаще видеться с семьей.
В услугах 26-летнего футболиста заинтересованы команды из чемпионатов Польши и Германии, которые попытаются договориться о полноценном трансфере бразильца.
Уйти может и полузащитник Назарий Воробчак, который нужен украинским, польским и грузинским клубам. Главным фаворитом на подписание игрока считалась «Оболонь».
Контракт Воробчака истекает через год, поэтому уже зимой игрок сможет заключать предварительное соглашение с заинтересованными клубами, которые мониторят ситуацию и могут подписать украинца на правах свободного агента.
В прошлом сезоне Воробчак провел 32 матча, в которых забил пять голов и отдал три результативные передачи. Трансферная стоимость игрока составляет 200 тысяч евро.
Бразилец выходил на поле в 32 играх (5+5). Контракт защитника истекает в июне 2027 года, Transfermarkt оценивает легионера в 400 тысяч евро.
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