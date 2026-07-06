Левый Берег может отправить одного из ключевых игроков в европейский клуб

Защитник киевского «Левого Берега» Сиднней может покинуть чемпионат Украины во время летнего трансферного окна. Об этом сообщили в эфире ТаТоТаке.

В услугах 26-летнего футболиста заинтересован неназванный польский клуб, который выступает в элитном дивизионе и готов удовлетворить финансовые запросы «аистов».

Представитель Украинской Премьер-лиги может попрощаться с одним из ключевых футболистов за 500 тысяч евро. Стороны планируют в ближайшее время провести переговоры.

Сиднней присоединился к киевской команде в январе 2024 года на правах свободного агента. В футболке «Левого Берега» провел 62 матча, в которых забил 11 мячей и отдал пять ассистов.

В прошлом сезоне бразилец выходил на поле в 32 играх (5+5). Контракт защитника истекает в июне 2027 года, а его трансферная стоимость составляет 400 тысяч евро.