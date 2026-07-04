Динамо потеряло украинца, который сменил клуб из-за высокой конкуренции

Голкипер Денис Игнатенко прокомментировал свой переход из киевского «Динамо» в «Левый Берег», а также рассказал о своей адаптации в новой команде:

– Первые тренировки прошли хорошо. Погода очень большие коррективы вносит, жарко, но тренируемся.

– Что чувствует голкипер, который работает с топами, но из года в год не получает шанса дебютировать в элитном дивизионе?

– Иногда падает твой уровень, но голкипер – это такая позиция, где нужно пытаться на одном эмоциональном фоне работать и делать все, что от тебя зависит, чтобы тебе дали шанс дебютировать. «Динамо» – это одна из лучших команд по конкуренции голкиперов в Украине.

– Что стало главным фактором твоего перехода в «Левый Берег»?

– Возможность конкурировать, возможность играть и показывать то, что я умею делать. Условия очень хорошие. Инфраструктура развивается. Я смотрел, здесь строится и база, и бассейн, и поля новые. И плюс многое уже есть. И стадион, и манеж, и много полей, и база.

– Какая личная цель у тебя на предстоящий сезон?

– Дебютировать и помочь «Левому Берегу» хорошо показать себя в Премьер-лиге, – признался Игнатенко.

В прошлом сезоне 23-летний вратарь не сыграл ни одного матча, однако попадал в заявку «Динамо» на матчи чемпионата, Кубка Украины, Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.