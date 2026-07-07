Тренер сборной Бельгии о Балогуне: «Он подошел поговорить со мной»

Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия преуменьшил значение конфликта вокруг отмены дисквалификации нападающего сборной США Фоларина Балогуна, когда его спросили, добавила ли эта ситуация мотивации его футболистам.

«Нет, в этом не было необходимости. Для нас действительно важным был только наш план на игру, – сказал он, добавив, что после финального свистка пообщался с Балогуном. – Он подошел поговорить со мной, и мне это очень понравилось. Это не его вина, он не тот, кого следует обвинять, и именно это я ему сказал».

Сборная Бельгии в 1/8 финала разгромила США со счетом 4:1 и вышла в четвертьфинал, где 10 июля в Лос-Анджелесе встретится с Испанией.