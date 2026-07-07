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Чемпионат мира
07 июля 2026, 12:38 |
906
2

Тренер сборной Бельгии о Балогуне: «Он подошел поговорить со мной»

Руди Гарсия рассказал о влиянии конфликта на матч

07 июля 2026, 12:38 |
906
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Тренер сборной Бельгии о Балогуне: «Он подошел поговорить со мной»
Getty Images/Global Images Ukraine. Руди Гарсия и Фоларин Балогун
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Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия преуменьшил значение конфликта вокруг отмены дисквалификации нападающего сборной США Фоларина Балогуна, когда его спросили, добавила ли эта ситуация мотивации его футболистам.

«Нет, в этом не было необходимости. Для нас действительно важным был только наш план на игру, – сказал он, добавив, что после финального свистка пообщался с Балогуном. – Он подошел поговорить со мной, и мне это очень понравилось. Это не его вина, он не тот, кого следует обвинять, и именно это я ему сказал».

Сборная Бельгии в 1/8 финала разгромила США со счетом 4:1 и вышла в четвертьфинал, где 10 июля в Лос-Анджелесе встретится с Испанией.

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Руди Гарсия сборная Бельгии по футболу сборная США по футболу ЧМ-2026 по футболу Фоларин Балогун
Иван Чирко Источник: Reuters
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Дементний дідо забув подзвонити судді напередодні матчу... Хоча, може ще подзвонить любителю путінських нафтодоларів інфантіно - і результат матчу скасують....
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Поговорити про що? "Я не винен, це все тру(м)п..." Міг би не виходити на поле, за правилами феєр-плей. Але, то-таке...
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