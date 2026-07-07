Журналист подколол сборную США после вылета из ЧМ-2026, посрамив Трампа

Британский журналист Пирс Морган прокомментировал поражение сборной США от Бельгии (1:4) в 1/8 финала чемпионата мира, вспомнив о Дональде Трампе.

«Почему вам просто не попросить президента Трампа добиться от ФИФА отмены этого результата?» – написал Морган.

Перед этой игрой дисциплинарный комитет ФИФА приостановил дисквалификацию форварда сборной США Фоларина Балогуна после личной просьбы Дональда Трампа.

Национальная сборная Бельгии продолжает свой путь на ЧМ-2026. Подопечные Руди Гарсии в 1/4 финала Мундиаля сыграют против Испании. Матч Испания – Бельгия запланирован на пятницу, 10 июля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00.