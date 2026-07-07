Журналист подколол сборную США после вылета из ЧМ-2026, посрамив Трампа
Пирс Морган прокомментировал поражение сборной США от Бельгии (1:4)
Британский журналист Пирс Морган прокомментировал поражение сборной США от Бельгии (1:4) в 1/8 финала чемпионата мира, вспомнив о Дональде Трампе.
«Почему вам просто не попросить президента Трампа добиться от ФИФА отмены этого результата?» – написал Морган.
Перед этой игрой дисциплинарный комитет ФИФА приостановил дисквалификацию форварда сборной США Фоларина Балогуна после личной просьбы Дональда Трампа.
Национальная сборная Бельгии продолжает свой путь на ЧМ-2026. Подопечные Руди Гарсии в 1/4 финала Мундиаля сыграют против Испании. Матч Испания – Бельгия запланирован на пятницу, 10 июля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00.
Why don’t you just get President Trump to have FIFA reverse the result? https://t.co/m9TBUDyg7i— Piers Morgan (@piersmorgan) July 7, 2026
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