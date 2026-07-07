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Чемпионат мира
07 июля 2026, 11:57 | Обновлено 07 июля 2026, 13:03
1493
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Журналист подколол сборную США после вылета из ЧМ-2026, посрамив Трампа

Пирс Морган прокомментировал поражение сборной США от Бельгии (1:4)

07 июля 2026, 11:57 | Обновлено 07 июля 2026, 13:03
1493
1 Comments
Журналист подколол сборную США после вылета из ЧМ-2026, посрамив Трампа
Getty Images/Global Images Ukraine
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Британский журналист Пирс Морган прокомментировал поражение сборной США от Бельгии (1:4) в 1/8 финала чемпионата мира, вспомнив о Дональде Трампе.

«Почему вам просто не попросить президента Трампа добиться от ФИФА отмены этого результата?» – написал Морган.

Перед этой игрой дисциплинарный комитет ФИФА приостановил дисквалификацию форварда сборной США Фоларина Балогуна после личной просьбы Дональда Трампа.

Национальная сборная Бельгии продолжает свой путь на ЧМ-2026. Подопечные Руди Гарсии в 1/4 финала Мундиаля сыграют против Испании. Матч Испания – Бельгия запланирован на пятницу, 10 июля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00.

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Пирс Морган сборная США по футболу сборная Бельгии по футболу Дональд Трамп ЧМ-2026 по футболу
Олег Вахоцкий Источник: X (Twitter)
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Комментарии 1
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А в історії є декілька випадків, коли  скасовувались результати матчів і не лише в ході турніру. а й після їх завершення....
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