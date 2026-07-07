Испания повторила свою самую длинную беспроигрышную серию в игровое время

Беспроигрышная серия сборной Испании во всех турнирах в игровое время достигла 35 матчей.

Очередной сборной, не сумевшей одолеть испанцев в этой серии, стала Португалия в поединке 1/8 финала ЧМ-2026 (1:0 – победа Испании).

«Фурия роха», не проигрывая в 35 матчах подряд, повторила свою самую длинную беспроигрышную серию в истории (2007-2009, также 35).

Напомним, что последний раз сборная Испании проигрывала в игровое время еще в марте 2024 года в товарищеском матче против сборной Колумбии (0:1).

Беспроигрышная серия сборной Испании в игровое время (35)

2026: ЧМ, Португалия – 1:0

2026: ЧМ, Австрия – 3:0

2026: ЧМ, Уругвай – 1:0

2026: ЧМ, Саудовская Аравия – 4:0

2026: ЧМ, Кабо-Верде – 0:0

2026: ТМ, Перу – 3:1

2026: ТМ, Ирак – 1:1

2026: ТМ, Египет – 0:0

2026: ТМ, Сербия – 3:0

2025: ЧМ (квал.), Турция – 2:2

2025: ЧМ (квал.), Грузия – 4:0

2025: ЧМ (квал.), Болгария – 4:0

2025: ЧМ (квал.), Грузия – 2:0

2025: ЧМ (квал.), Турция – 6:0

2025: ЧМ (квал.), Болгария – 3:0

2025: ЛН, Португалия – 2:2

2025: ЛН, Франция – 5:4

2025: ЛН, Нидерланды – 3:3

2025: ЛН, Нидерланды – 2:2

2024: ЛН, Швейцария – 3:2

2024: ЛН, Дания – 2:1

2024: ЛН, Сербия – 3:0

2024: ЛН, Дания – 1:0

2024: ЛН, Швейцария – 4:1

2024: ЛН, Сербия – 0:0

2024: ЧЕ, Англия – 2:1

2024: ЧЕ, Франция – 2:1

2024: ЧЕ, Германия – 2:1

2024: ЧЕ, Грузия – 4:1

2024: ЧЕ, Албания – 1:0

2024: ЧЕ, Италия – 1:0

2024: ЧЕ, Хорватия – 3:0

2024: ТМ, Северная Ирландия – 5:1

2024: ТМ, Андорра – 5:0

2024: ТМ, Бразилия – 3:3