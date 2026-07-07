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  4. Блохин раскритиковал Роналду, вспомнив об успехах Месси на ЧМ-2026
Чемпионат мира
07 июля 2026, 11:21 |
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Блохин раскритиковал Роналду, вспомнив об успехах Месси на ЧМ-2026

Легенда украинского футбола поделился своим мнением

07 июля 2026, 11:21 |
450
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Блохин раскритиковал Роналду, вспомнив об успехах Месси на ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Олег Блохин
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Легендарный украинский форвард Олег Блохин оценил игру Лионеля Месси и Криштиану Роналду на ЧМ-2026. Специалист подверг критике звездного португальца.

– Как думаете, для двух самых выдающихся звезд современности – 39-летнего аргентинца Лионеля Месси и 41-летнего португальца Криштиану Роналду нынешний чемпионат мира является лебединой песней или может они готовы будут удивить болельщиков и в дальнейшем, как когда-то?

– Трудно сказать. Честно говоря, Роналду мне не понравился. Он пешком ходит, и складывается такое впечатление, что словно ждет, пока мяч в голову не попадет и перелетит в сетку ворот. Хотя и забил дважды Узбекистан и реализовал пенальти в ворота Хорватии. Я все понимаю: он звезда и его нельзя убирать из команды, но надо действовать более эффективно.

Месси же, несмотря на то, что тоже не слишком особенно бегает, действует гораздо полезнее. Во всяком случае, берет мяч и что-то делает для своей команды: обыгрывает соперников, отдает передачи, что матч забивает. Причем голы у него на любой вкус. Он, кстати, не слишком много бегал и во время выступлений в Барселоне, однако когда получал мяч, попробуй у него его отбери! Роналду же – это совсем другой стиль игры. На счету Месси на чемпионате мира уже семь мячей. Говоря же об обоих этих футболистах в общем, стоит констатировать: да, они яркие звезды, но всему есть предел. И сейчас видно, что обоим быть на прежнем уровне уже тяжело, – сказал Блохин.

Национальная сборная Португалии завершила выступления на ЧМ-2026 после поражения от Испании в 1/8 финала. Аргентина проведет матч 1/8 финала Мундиаля против сборной Египта.

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Олег Вахоцкий Источник: UA-Football
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