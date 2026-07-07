Балогун сделал заявление после скандальной отмены дисквалификации на ЧМ

Во вторник, 7 июля, состоялся матч 1/8 финала чемпионата мира, в котором сборная США потерпела поражение от Бельгии со счетом 1:4 и вылетела с домашнего турнира.

В составе американской команды на поле вышел форвард Фоларин Балогун, дисквалификацию которого отменила Международная федерация футбола.

Нападающий попытался объяснить скандал, участником которого стал: «Когда это решение было отменено, это, конечно, вызвало споры. Поэтому лично для меня это не стало слишком большим сюрпризом.

Но как игрок, я должен просто выходить на поле и сосредотачиваться на своей работе. Я должен был уважать этот протокол, но мало что об этом знал. Я согласился с решением, когда получил красную карточку, и поступил так же, когда мне разрешили сыграть.

Я не принимал никакого участия в этом процессе, и это не имеет никакого отношения ко мне лично», – сообщил нападающий.