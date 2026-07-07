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  4. Балогун сделал заявление после скандальной отмены дисквалификации на ЧМ
Чемпионат мира
07 июля 2026, 12:12 |
1097
4

Балогун сделал заявление после скандальной отмены дисквалификации на ЧМ

Нападающий сборной США не смог помочь своей команде, которая проиграла Бельгии

07 июля 2026, 12:12 |
1097
4 Comments
Балогун сделал заявление после скандальной отмены дисквалификации на ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Фоларин Балогун
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Во вторник, 7 июля, состоялся матч 1/8 финала чемпионата мира, в котором сборная США потерпела поражение от Бельгии со счетом 1:4 и вылетела с домашнего турнира.

В составе американской команды на поле вышел форвард Фоларин Балогун, дисквалификацию которого отменила Международная федерация футбола.

Нападающий попытался объяснить скандал, участником которого стал: «Когда это решение было отменено, это, конечно, вызвало споры. Поэтому лично для меня это не стало слишком большим сюрпризом.

Но как игрок, я должен просто выходить на поле и сосредотачиваться на своей работе. Я должен был уважать этот протокол, но мало что об этом знал. Я согласился с решением, когда получил красную карточку, и поступил так же, когда мне разрешили сыграть.

Я не принимал никакого участия в этом процессе, и это не имеет никакого отношения ко мне лично», – сообщил нападающий.

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ЧМ-2026 по футболу сборная США по футболу сборная Бельгии по футболу Фоларин Балогун дисквалификация
Николай Тытюк Источник
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Комментарии 4
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Подякуй рижому, який зробив з себе дурня, а з тебе клоуна. А також Почетино, якому затьмарило розум. Але головним хедлайнером шоу став інфантіно ( з маленької літери), якому доларами поплавило мізки. Браво, Федерація!!! 
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+3
Ну, все зрозуміло, Карфаген не він знищив.
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+3
Як добре, що професійні футболісти, не знаючи футбольних правил, чесно виконують свою роботу.👏👏👏
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0
Якби хотів вчинити як людина, то не вийшов би на матч, а так такий же чамар як і інфантіл, рудий, почетіно і твої партнери по команді. Дуже радий, що отримали торбу від бельгійців.
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0
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