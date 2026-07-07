Источник: Трубин услышал плохие новости от нового тренера Бенфики

Украинский вратарь лиссабонской «Бенфики» Анатолий Трубин может потерять место в стартовом составе своей команды, сообщает Record.

По информации источника, в иерархии голкиперов новый главный тренер «орлов» Марку Силва ставит Самуэла Соареша выше воспитанника донецкого «Шахтера». Поэтому украинец в новом сезоне может оказаться на скамье запасных.

Другим вариантом для Трубина рассматривается его трансфер. Лиссабонский клуб будет готов продать Анатолия, однако хочет получить за него не менее 40 миллионов евро.

Сообщалось, что на Трубина претендуют три клуба, «Бенфика» назвала условие трансфера украинца.