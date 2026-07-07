Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Этот футболист – одаренный человек-гол»

Легендарный украинский тренер Виталий Кварцяный поделился эмоциями после матча Норвегии и Бразилии на ЧМ-2026, расхвалив Эрлинга Холанда.

– Виталий Владимирович, начнем с главной сенсации: Норвегия выбила Бразилию. Какие ваши впечатления от игры?

– Это был один из самых качественных матчей турнира. Жаль бразильцев. По качеству игры и индивидуальному мастерству эти две команды должны встречаться минимум в полуфинале. С каждым матчем чувствовалась сыгранность бразильцев. Давно я не видел от них такой безумной отдачи! Но сборная Норвегии сейчас – одна из самых сильных в Европе. Они мощные, функционально и физически готовы на самом высоком уровне.

Мастерство норвежских футболистов существенно выросло, они стали очень гармоничной командой. Поэтому их победа – не случайность. Хотя Бразилия выглядела отлично, даже Неймар старался. Если бы Бруно реализовал пенальти, то игра пошла бы по другому сценарию. Но норвежцы выдержали атаки и сделали заслуженный шаг вперед. Я всю жизнь, еще с 1970 года, болею за Бразилию. В 1982-м у них была уникальная команда Теле Сантаны, но их похоронили итальянцы из Росси, а сегодня – Норвегия с Холандом. Я же говорил раньше, что норвежцы будут главной «темной лошадкой».

– Что скажете о феерии Эрлинга Холанда?

– Холанд – это одаренный человек-гол. Как в свое время Герд Мюллер: оказывается именно там, где нужно. Полметра к лицевой – он ногу подставил, здесь на опережение сыграл, там головой выиграл. В европейских лигах сейчас много хороших футболистов, но настоящее величие проявляется именно на чемпионатах мира, как это делали Пеле или Марадона. Месси четыре года назад доказал, что он не зря лучший, потому что отсутствие кубка мира гасило его лидерство, – сказал Кварцяный.

Национальная сборная Норвегии продолжает уверенно шагать по Мундиалю. Подопечные Столе Сольбаккена в 1/4 финала ЧМ-2026 сыграют против национальной команды Англии. Матч Норвегия – Англия запланирована на воскресенье, 12 июля.