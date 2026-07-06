Холанд – рекордсмен национальных сборных по продолжительности голевой серии

Нападающий Манчестер Сити Эрлинг Холанд забил в 14 матчах подряд за сборную Норвегии в официальных турнирах (без учета товарищеских встреч).

В этих 14 поединках норвежец отличился 27 голами.

Ни один игрок в истории футбола не может похвастаться подобной результативной серией в матчах за национальную сборную.

Игроки с длинными забивными сериями за национальные сборные в официальных турнирах (без учета товарищеских матчей)

14 – Эрлинг Холанд (Норвегия), 27 голов

12 – Герд Мюллер (ФРГ), 20 голов

10 – Аймен Хуссейн (Ирак), 13 голов

9 – Жюст Фонтен (Франция), 21 гол

9 – Дорни Ромеро (Доминиканская Республика), 14 голов

8 – Луиджи Рива (Италия), 14 голов

8 – Мишель Платини (Франция), 12 голов

8 – Килиан Мбаппе (Франция), 11 голов

8 – Такуми Минамино (Япония), 10 голов

7 – Криштиану Роналду (Португалия), 13 голов

7 – Абдулла (Саудовская Аравия), 13 голов

7 – Роберт Левандовски (Польша), 12 голов

7 – Сунил Четри (Индия), 12 голов

7 – Александар Митрович (Сербия), 11 голов

7 – Ромелу Лукаку (Бельгия), 11 голов

Голевая серия Эрлинга Холанда в официальных турнирах (14 матчей подряд, 27 голов)