Холанд – рекордсмен национальных сборных по продолжительности голевой серии
Вспомним игроков с самыми длинными результативными сериями (количество матчей и голов)
Нападающий Манчестер Сити Эрлинг Холанд забил в 14 матчах подряд за сборную Норвегии в официальных турнирах (без учета товарищеских встреч).
В этих 14 поединках норвежец отличился 27 голами.
Ни один игрок в истории футбола не может похвастаться подобной результативной серией в матчах за национальную сборную.
Игроки с длинными забивными сериями за национальные сборные в официальных турнирах (без учета товарищеских матчей)
- 14 – Эрлинг Холанд (Норвегия), 27 голов
- 12 – Герд Мюллер (ФРГ), 20 голов
- 10 – Аймен Хуссейн (Ирак), 13 голов
- 9 – Жюст Фонтен (Франция), 21 гол
- 9 – Дорни Ромеро (Доминиканская Республика), 14 голов
- 8 – Луиджи Рива (Италия), 14 голов
- 8 – Мишель Платини (Франция), 12 голов
- 8 – Килиан Мбаппе (Франция), 11 голов
- 8 – Такуми Минамино (Япония), 10 голов
- 7 – Криштиану Роналду (Португалия), 13 голов
- 7 – Абдулла (Саудовская Аравия), 13 голов
- 7 – Роберт Левандовски (Польша), 12 голов
- 7 – Сунил Четри (Индия), 12 голов
- 7 – Александар Митрович (Сербия), 11 голов
- 7 – Ромелу Лукаку (Бельгия), 11 голов
Голевая серия Эрлинга Холанда в официальных турнирах (14 матчей подряд, 27 голов)
- Бразилия – дубль
- Кот-д'Ивуар – гол
- Сенегал – дубль
- Ирак – дубль
- Италия – дубль
- Эстония – дубль
- Израиль – хет-трик
- Молдова – 5 голов
- Эстония – гол
- Италия – гол
- Израиль – гол
- Молдова – гол
- Казахстан – хет-трик
- Словения – гол
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