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  4. Холанд – рекордсмен национальных сборных по продолжительности голевой серии
Чемпионат мира
06 июля 2026, 21:21 |
207
0

Холанд – рекордсмен национальных сборных по продолжительности голевой серии

Вспомним игроков с самыми длинными результативными сериями (количество матчей и голов)

06 июля 2026, 21:21 |
207
0
Холанд – рекордсмен национальных сборных по продолжительности голевой серии
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд
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Нападающий Манчестер Сити Эрлинг Холанд забил в 14 матчах подряд за сборную Норвегии в официальных турнирах (без учета товарищеских встреч).

В этих 14 поединках норвежец отличился 27 голами.

Ни один игрок в истории футбола не может похвастаться подобной результативной серией в матчах за национальную сборную.

Игроки с длинными забивными сериями за национальные сборные в официальных турнирах (без учета товарищеских матчей)

  • 14 – Эрлинг Холанд (Норвегия), 27 голов
  • 12 – Герд Мюллер (ФРГ), 20 голов
  • 10 – Аймен Хуссейн (Ирак), 13 голов
  • 9 – Жюст Фонтен (Франция), 21 гол
  • 9 – Дорни Ромеро (Доминиканская Республика), 14 голов
  • 8 – Луиджи Рива (Италия), 14 голов
  • 8 – Мишель Платини (Франция), 12 голов
  • 8 – Килиан Мбаппе (Франция), 11 голов
  • 8 – Такуми Минамино (Япония), 10 голов
  • 7 – Криштиану Роналду (Португалия), 13 голов
  • 7 – Абдулла (Саудовская Аравия), 13 голов
  • 7 – Роберт Левандовски (Польша), 12 голов
  • 7 – Сунил Четри (Индия), 12 голов
  • 7 – Александар Митрович (Сербия), 11 голов
  • 7 – Ромелу Лукаку (Бельгия), 11 голов

Голевая серия Эрлинга Холанда в официальных турнирах (14 матчей подряд, 27 голов)

  • Бразилия – дубль
  • Кот-д'Ивуар – гол
  • Сенегал – дубль
  • Ирак – дубль
  • Италия – дубль
  • Эстония – дубль
  • Израиль – хет-трик
  • Молдова – 5 голов
  • Эстония – гол
  • Италия – гол
  • Израиль – гол
  • Молдова – гол
  • Казахстан – хет-трик
  • Словения – гол
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Сергей Турчак Источник: Instagram
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