Джокер Бельгии. Лукаку установил уникальный рекорд на чемпионатах мира
Ромела довольно удачно выходит на замену
33-летний бельгиец Ромелу Лукаку стал автором невероятного рекорда после матча 1/8 финала ЧМ-2026 против США.
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Лукаку вышел на замену, а уже в компенсированное время поставил точку в победном матче – 4:1.
Благодаря этому форвард вошел в историю мундиалей: он – первый игрок, который отличился голами в четырех разных матчах турнира, выходя на замену.
В то же время три из четырех этих голов Лукаку забил именно на чемпионате мира 2026.
Всего Ромелу принял участие в четырех чемпионатах мира. На его счету 17 матчей на турнире, восемь голов и два ассиста.
4 - Romelu Lukaku is the first player to score as a substitute in four different FIFA World Cup matches.— OptaJoe (@OptaJoe) July 7, 2026
Super. pic.twitter.com/cBmt8td6eP
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