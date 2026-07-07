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Чемпионат мира
07 июля 2026, 05:57 | Обновлено 07 июля 2026, 05:58
2229
0

Джокер Бельгии. Лукаку установил уникальный рекорд на чемпионатах мира

Ромела довольно удачно выходит на замену

07 июля 2026, 05:57 | Обновлено 07 июля 2026, 05:58
2229
0
Джокер Бельгии. Лукаку установил уникальный рекорд на чемпионатах мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Ромелу Лукаку
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33-летний бельгиец Ромелу Лукаку стал автором невероятного рекорда после матча 1/8 финала ЧМ-2026 против США.

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Лукаку вышел на замену, а уже в компенсированное время поставил точку в победном матче – 4:1.

Благодаря этому форвард вошел в историю мундиалей: он – первый игрок, который отличился голами в четырех разных матчах турнира, выходя на замену.

В то же время три из четырех этих голов Лукаку забил именно на чемпионате мира 2026.

Всего Ромелу принял участие в четырех чемпионатах мира. На его счету 17 матчей на турнире, восемь голов и два ассиста.

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Андрей Витренко Источник: Opta
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