ФОТО. Автор двух голов. Назван лучший игрок матча США – Бельгия
Шарль де Кетеларе выдал невероятные 45 минут на поле в Сиэтле
Нападающий сборной Бельгии Шарль де Кетеларе получил признание за матч 1/8 финала против США на чемпионате мира 2026.
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Шарль де Кетеларе еще до перерыва оформил дубль, заложив фундамент для разгромной победы своей команды.
После феерии де Кетеларе бельгийцы не сбавили оборотов, забили еще дважды и довели счет до 4:1.
Благодаря поединку с американцами Шарль совершил первые результативные действия на турнире.
В следующем раунде сборная Бельгии сыграет с Испанией, которая минимально переиграла Португалию (1:0).
ФОТО. Автор двух голов. Назван лучший игрок матча США – Бельгия
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