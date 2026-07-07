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Чемпионат мира
07 июля 2026, 05:28 | Обновлено 07 июля 2026, 05:42
843
0

ФОТО. Автор двух голов. Назван лучший игрок матча США – Бельгия

Шарль де Кетеларе выдал невероятные 45 минут на поле в Сиэтле

07 июля 2026, 05:28 | Обновлено 07 июля 2026, 05:42
843
0
ФОТО. Автор двух голов. Назван лучший игрок матча США – Бельгия
Getty Images/Global Images Ukraine. Шарль де Кетеларе
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Нападающий сборной Бельгии Шарль де Кетеларе получил признание за матч 1/8 финала против США на чемпионате мира 2026.

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Шарль де Кетеларе еще до перерыва оформил дубль, заложив фундамент для разгромной победы своей команды.

После феерии де Кетеларе бельгийцы не сбавили оборотов, забили еще дважды и довели счет до 4:1.

Благодаря поединку с американцами Шарль совершил первые результативные действия на турнире.

В следующем раунде сборная Бельгии сыграет с Испанией, которая минимально переиграла Португалию (1:0).

ФОТО. Автор двух голов. Назван лучший игрок матча США – Бельгия

Getty Images/Global Images Ukraine. Шарль де Кетеларе
Getty Images/Global Images Ukraine. Шарль де Кетеларе
Getty Images/Global Images Ukraine. Шарль де Кетеларе

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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