Нападающий сборной Бельгии Шарль де Кетеларе получил признание за матч 1/8 финала против США на чемпионате мира 2026.

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Шарль де Кетеларе еще до перерыва оформил дубль, заложив фундамент для разгромной победы своей команды.

После феерии де Кетеларе бельгийцы не сбавили оборотов, забили еще дважды и довели счет до 4:1.

Благодаря поединку с американцами Шарль совершил первые результативные действия на турнире.

В следующем раунде сборная Бельгии сыграет с Испанией, которая минимально переиграла Португалию (1:0).

ФОТО. Автор двух голов. Назван лучший игрок матча США – Бельгия

Getty Images/Global Images Ukraine. Шарль де Кетеларе

Getty Images/Global Images Ukraine. Шарль де Кетеларе