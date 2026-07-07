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07 июля 2026, 03:39 | Обновлено 07 июля 2026, 03:43
158
0

ФОТО. Джорджина Родригес отреагировала на вылет Роналду одним смайлом

Джорджина Родригес решила поддержать Криштиану Роналду

07 июля 2026, 03:39 | Обновлено 07 июля 2026, 03:43
158
0
ФОТО. Джорджина Родригес отреагировала на вылет Роналду одним смайлом
Instagram. Джорджина Родригес
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Невеста нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду - Джорджина Родригес - отреагировала на вылет футболиста с чемпионата мира.

Модель и инфлюэнсер сделала репост публикации Nike с месседжем: «Его история продолжается», приставив к репосту сердечко.

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Таким образом Джорджина Родригес решила поддержать своего возлюбленного, который очень болезненно пережил вылет от сборной Испании.

Напомним, что ранее Криштиану заявил, что это его последний чемпионат мира.

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фото Криштиану Роналду Джорджина Родригес сборная Португалии по футболу чемпионат мира по футболу lifestyle
Максим Лапченко Источник: Instagram
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