ФОТО. Джорджина Родригес отреагировала на вылет Роналду одним смайлом

Невеста нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду - Джорджина Родригес - отреагировала на вылет футболиста с чемпионата мира.

Модель и инфлюэнсер сделала репост публикации Nike с месседжем: «Его история продолжается», приставив к репосту сердечко.

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Таким образом Джорджина Родригес решила поддержать своего возлюбленного, который очень болезненно пережил вылет от сборной Испании.

Напомним, что ранее Криштиану заявил, что это его последний чемпионат мира.