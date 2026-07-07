ФОТО. Джорджина Родригес отреагировала на вылет Роналду одним смайлом
Джорджина Родригес решила поддержать Криштиану Роналду
Невеста нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду - Джорджина Родригес - отреагировала на вылет футболиста с чемпионата мира.
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Таким образом Джорджина Родригес решила поддержать своего возлюбленного, который очень болезненно пережил вылет от сборной Испании.
Напомним, что ранее Криштиану заявил, что это его последний чемпионат мира.
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