ФОТО. Легенда в слезах. Эмоции Роналду после вылета Португалии с ЧМ-2026
Португальцы проиграли Испании 0:1 в 1/8 финала, для КриРо это был последний матч на ЧМ
Легендарный 41-летний Криштиану Роналду вместе со сборной Португалии покинул чемпионат мира 2026.
6 июля португальцы минимально проиграли Испании со счетом 0:1 в матче 1/8 финала мундиаля.
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Для Роналду это был последний поединок на мировых первенствах – на пресс-конференции перед игрой с Испанией КриРо заявил, что это его last dance на мировых первенствах.
После финального свистка Роналду не сдержал эмоций, пустив слезу на поле. Криштиану за свою невероятую карьеру так и не сумел стать чемпионом мира.
ФОТО. Легенда в слезах. Эмоции Роналду после вылета Португалии с ЧМ-2026
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