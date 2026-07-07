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Чемпионат мира
07 июля 2026, 00:20 | Обновлено 07 июля 2026, 00:39
1357
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ФОТО. Легенда в слезах. Эмоции Роналду после вылета Португалии с ЧМ-2026

Португальцы проиграли Испании 0:1 в 1/8 финала, для КриРо это был последний матч на ЧМ

07 июля 2026, 00:20 | Обновлено 07 июля 2026, 00:39
1357
3 Comments
ФОТО. Легенда в слезах. Эмоции Роналду после вылета Португалии с ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду
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Легендарный 41-летний Криштиану Роналду вместе со сборной Португалии покинул чемпионат мира 2026.

6 июля португальцы минимально проиграли Испании со счетом 0:1 в матче 1/8 финала мундиаля.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Для Роналду это был последний поединок на мировых первенствах – на пресс-конференции перед игрой с Испанией КриРо заявил, что это его last dance на мировых первенствах.

После финального свистка Роналду не сдержал эмоций, пустив слезу на поле. Криштиану за свою невероятую карьеру так и не сумел стать чемпионом мира.

ФОТО. Легенда в слезах. Эмоции Роналду после вылета Португалии с ЧМ-2026

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Значить не судьба стать первым геем - чемпионом мира....
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+1
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хто образив дівчину?  га питаю!!!
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0
перед матчем розумфв що уви.....
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0
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