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Чемпионат мира
07 июля 2026, 02:46 | Обновлено 07 июля 2026, 02:47
429
0

Президент Франции вступился за Мбаппе после скандального заявления

Эммануэль Макрон не обошел вниманием обиды в адрес Килиана

07 июля 2026, 02:46 | Обновлено 07 июля 2026, 02:47
429
0
Президент Франции вступился за Мбаппе после скандального заявления
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе
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Президент Франции Эмманюэль Макрон отреагировал на оскорбительное заявление сенатора Парагвая Селесте Амарильи, которая публично унизила форварда сборной Франции Килиана Мбаппе.

Селесте потеряла рассудок и прибегла к расистским высказываниям после матча 1/8 финала ЧМ-2026, в котором Парагвай уступил Франции (0:1) из-за гола Килиана Мбаппе.

«Еще один гол от Килиана Мбаппе. В этот раз – против расизма. Моя полная поддержка.

Когда слова пытаются осквернить, наши ценности дают отпор: достоинство, уважение, братство», – написал Макрон.

В 1/4 финала чемпионата мира сборная Франции сыграет против Марокко. Поединок состоится 9 июля в 23:00.

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Андрей Витренко Источник: X (Twitter)
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