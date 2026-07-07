Президент Франции вступился за Мбаппе после скандального заявления
Эммануэль Макрон не обошел вниманием обиды в адрес Килиана
Президент Франции Эмманюэль Макрон отреагировал на оскорбительное заявление сенатора Парагвая Селесте Амарильи, которая публично унизила форварда сборной Франции Килиана Мбаппе.
Селесте потеряла рассудок и прибегла к расистским высказываниям после матча 1/8 финала ЧМ-2026, в котором Парагвай уступил Франции (0:1) из-за гола Килиана Мбаппе.
«Еще один гол от Килиана Мбаппе. В этот раз – против расизма. Моя полная поддержка.
Когда слова пытаются осквернить, наши ценности дают отпор: достоинство, уважение, братство», – написал Макрон.
В 1/4 финала чемпионата мира сборная Франции сыграет против Марокко. Поединок состоится 9 июля в 23:00.
Un but de plus pour Kylian Mbappé. Contre le racisme cette fois. Tout mon soutien. Quand les mots salissent, nos valeurs répondent : dignité, respect, fraternité. @KMbappe 👏— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 6, 2026
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