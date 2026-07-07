ФОТО. Дирижер Фурии Рохи. Назван лучший игрок матча Португалия – Испания
Родри получил индивидуальную награду по итогам поединка 1/8 финала ЧМ-2026
Хавбек сборной Испании Родри признан лучшим игроком матча 1/8 финала чемпионата мира 2026 против Португалии (1:0).
Родри не отметился результативными действиями (единственый гол с передачи Феррана Торреса на 90+1-й мин забил Микель Мерино), но сыграл ключевую роль в построении атак Фурии Рохи.
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В частности, Родри отдал 87 точных передач из 93 (94%), 12 из которых – в финальную треть. Также Родри совершил четыре отбора и выиграл четыре единоборства из четырех.
Сборная Испании в четвертьфинале ЧМ-2026 встретится либо с США, либо с Бельгией.
Чемпионат мира 2026. 1/8 финала, 6 июля
Португалия – Испания – 0:1
Голы: Мерино, 90+1
ФОТО. Дирижер Фурии Рохи. Назван лучший игрок матча Португалия – Испания
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