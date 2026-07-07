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Чемпионат мира
07 июля 2026, 01:25 | Обновлено 07 июля 2026, 01:30
372
0

ФОТО. Дирижер Фурии Рохи. Назван лучший игрок матча Португалия – Испания

Родри получил индивидуальную награду по итогам поединка 1/8 финала ЧМ-2026

07 июля 2026, 01:25 | Обновлено 07 июля 2026, 01:30
372
0
ФОТО. Дирижер Фурии Рохи. Назван лучший игрок матча Португалия – Испания
Getty Images/Global Images Ukraine. Родри
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Хавбек сборной Испании Родри признан лучшим игроком матча 1/8 финала чемпионата мира 2026 против Португалии (1:0).

Родри не отметился результативными действиями (единственый гол с передачи Феррана Торреса на 90+1-й мин забил Микель Мерино), но сыграл ключевую роль в построении атак Фурии Рохи.

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В частности, Родри отдал 87 точных передач из 93 (94%), 12 из которых – в финальную треть. Также Родри совершил четыре отбора и выиграл четыре единоборства из четырех.

Сборная Испании в четвертьфинале ЧМ-2026 встретится либо с США, либо с Бельгией.

Чемпионат мира 2026. 1/8 финала, 6 июля

Португалия – Испания – 0:1

Голы: Мерино, 90+1

ФОТО. Дирижер Фурии Рохи. Назван лучший игрок матча Португалия – Испания

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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