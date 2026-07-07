ФОТО. Самая сексуальная футболистка мира показала идеальную фигуру в бикини
Алиша Леманн наслаждается отпуском после помолвки с Монтелом Маккензи
Швейцарская футболистка Алиша Леманн, которую часто называют самой сексуальной футболисткой мира, снова покорила Instagram яркими фото из отпуска.
Звездная спортсменка опубликовала серию кадров с отдыха в Швейцарии. На фото Леманн позирует на воде в ярком бикини, демонстрируя идеальную фигуру, загар и летний вайб.
Подписчики футболистки активно отреагировали на новый пост. В комментариях фанаты засыпали Алишу комплиментами, называя ее красавицей и отмечая атмосферу счастья, легкости и романтики на фото.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua
Стоит отметить, что совсем недавно Леманн пережила еще одно важное событие в личной жизни. Ее парень, звезда Love Island Монтел Маккензи, сделал ей предложение во время романтического отпуска на пляже, а футболистка ответила «да».
Теперь Алиша и Монтел продолжают наслаждаться совместным отдыхом – и, судя по новым фото, этот период в жизни футболистки выглядит по-настоящему счастливым.
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