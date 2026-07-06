Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Adidas впервые в истории полностью изменила мяч перед финалом ЧМ
Другие новости
06 июля 2026, 23:40 | Обновлено 06 июля 2026, 23:44
983
0

ФОТО. Adidas впервые в истории полностью изменила мяч перед финалом ЧМ

Обновленная Trionda получила золотой дизайн, вдохновленный главным трофеем турнира

06 июля 2026, 23:40 | Обновлено 06 июля 2026, 23:44
983
0
ФОТО. Adidas впервые в истории полностью изменила мяч перед финалом ЧМ
Instagram. Джуд Беллингем, Ламин Ямаль и Лионель Месси
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Компания Adidas представила специальную версию официального мяча чемпионата мира-2026, которая будет использоваться на финальной стадии турнира.

Обновленная версия Trionda получила золотой дизайн, вдохновленный Кубком мира. Именно этим мячом команды будут играть в полуфиналах, матче за третье место и финале ЧМ-2026.

В презентации нового мяча приняли участие три большие звезды турнира – Лионель Месси, Джуд Беллингем и Ламин Ямаль. Интересно, что всем троим еще нужно выиграть свои следующие матчи, чтобы получить шанс сыграть этим мячом в решающих поединках.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Предыдущая версия Trionda была выполнена в красном, зеленом и синем цветах, которые символизировали три страны-хозяйки чемпионата мира – США, Канаду и Мексику. На мяче также были изображены символы этих стран – звезды, кленовый лист и ацтекские орлы.

На новой золотой версии Trionda отдельно выделены города, которые примут финальные матчи турнира: Даллас, Атланта, Майами и Нью-Йорк/Нью-Джерси.

По информации ESPN, это первый случай в истории чемпионатов мира, когда официальный мяч получил полностью обновленный визуальный дизайн перед финальной стадией турнира. Ранее FIFA и Adidas ограничивались только изменением цветовой гаммы.

По теме:
ФОТО. Самая сексуальная футболистка мира показала идеальную фигуру в бикини
ФОТО. Сборная Португалии потеряла Нуну Мендеша, который закрывал Ямаля
Португалия – Испания. Нули: шансы Оярсабаля и Роналду, перекладина Мендеша
фото lifestyle Джуд Беллингем Лионель Месси Ламин Ямаль чемпионат мира по футболу
Максим Лапченко Источник: ESPN
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александр Усик оказался в безвыходном положении
Бокс | 06 июля 2026, 04:24 8
Александр Усик оказался в безвыходном положении
Александр Усик оказался в безвыходном положении

Independent – о поединке в Гизе

ФЬЮРИ: «Турки Аль-Шейх принял решение по поводу Усика»
Бокс | 06 июля 2026, 08:42 0
ФЬЮРИ: «Турки Аль-Шейх принял решение по поводу Усика»
ФЬЮРИ: «Турки Аль-Шейх принял решение по поводу Усика»

Питер убежден, что состоится реванш с Верховеном

РОНАЛДО: «Анчелотти допустил слишком много ошибок»
Футбол | 06.07.2026, 23:13
РОНАЛДО: «Анчелотти допустил слишком много ошибок»
РОНАЛДО: «Анчелотти допустил слишком много ошибок»
Верховен назвал украинца, который бы победил Мухаммеда Али
Бокс | 06.07.2026, 08:19
Верховен назвал украинца, который бы победил Мухаммеда Али
Верховен назвал украинца, который бы победил Мухаммеда Али
Инфантино впервые прокомментировал скандал с Балогуном
Футбол | 06.07.2026, 19:23
Инфантино впервые прокомментировал скандал с Балогуном
Инфантино впервые прокомментировал скандал с Балогуном
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
У Уайлдера дали официальный ответ Усику
У Уайлдера дали официальный ответ Усику
05.07.2026, 08:55
Бокс
Сетка ЧМ-2026. Франция идет дальше. Сформирована первая пара 1/4 финала
Сетка ЧМ-2026. Франция идет дальше. Сформирована первая пара 1/4 финала
05.07.2026, 06:25 7
Футбол
ФИФА признала ошибку арбитра на ЧМ-2026 и приняла громкое решение
ФИФА признала ошибку арбитра на ЧМ-2026 и приняла громкое решение
06.07.2026, 07:07 8
Футбол
Рома приняла решение по Довбику. Трансфер за 23 миллиона евро
Рома приняла решение по Довбику. Трансфер за 23 миллиона евро
05.07.2026, 07:02 1
Футбол
Гвоздик назвал причину, по которой Усик сдал все чемпионские пояса
Гвоздик назвал причину, по которой Усик сдал все чемпионские пояса
05.07.2026, 04:28
Бокс
ПСЖ принял решение по Забарному перед стартом нового сезона
ПСЖ принял решение по Забарному перед стартом нового сезона
05.07.2026, 10:02 3
Футбол
Источник: Усик проведет последний бой за титул Zuffa с британцем
Источник: Усик проведет последний бой за титул Zuffa с британцем
06.07.2026, 10:42 3
Бокс
«Этого подонка...» Чисора устроил разнос после боя Усик – Верховен
«Этого подонка...» Чисора устроил разнос после боя Усик – Верховен
06.07.2026, 03:23 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем