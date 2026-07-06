ФОТО. Adidas впервые в истории полностью изменила мяч перед финалом ЧМ

Компания Adidas представила специальную версию официального мяча чемпионата мира-2026, которая будет использоваться на финальной стадии турнира.

Обновленная версия Trionda получила золотой дизайн, вдохновленный Кубком мира. Именно этим мячом команды будут играть в полуфиналах, матче за третье место и финале ЧМ-2026.

В презентации нового мяча приняли участие три большие звезды турнира – Лионель Месси, Джуд Беллингем и Ламин Ямаль. Интересно, что всем троим еще нужно выиграть свои следующие матчи, чтобы получить шанс сыграть этим мячом в решающих поединках.

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Предыдущая версия Trionda была выполнена в красном, зеленом и синем цветах, которые символизировали три страны-хозяйки чемпионата мира – США, Канаду и Мексику. На мяче также были изображены символы этих стран – звезды, кленовый лист и ацтекские орлы.

На новой золотой версии Trionda отдельно выделены города, которые примут финальные матчи турнира: Даллас, Атланта, Майами и Нью-Йорк/Нью-Джерси.

По информации ESPN, это первый случай в истории чемпионатов мира, когда официальный мяч получил полностью обновленный визуальный дизайн перед финальной стадией турнира. Ранее FIFA и Adidas ограничивались только изменением цветовой гаммы.