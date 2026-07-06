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Чемпионат мира
06 июля 2026, 22:51 | Обновлено 06 июля 2026, 23:14
316
0

Португалия – Испания. Нули: шансы Оярсабаля и Роналду, перекладина Мендеша

После первого тайма матча 1/8 финала чемпионата мира счет 0:0

06 июля 2026, 22:51 | Обновлено 06 июля 2026, 23:14
316
0
Португалия – Испания. Нули: шансы Оярсабаля и Роналду, перекладина Мендеша
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Португалии и Испании завершили первый тайм матч 1/8 финала чемпионата мира 2026 без голов.

Команды пошли на перерыв со счетом 0:0. У обеих коллективов были неплохие моменты для того, чтобы все-таки отличиться.

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На 7-й минуте форвард Фурии Рохи Микель Оярсабаль упустил отличную возможность вывести Испанию вперед, пробив мимо ворот при выходе 1 на 1 с голкипером. Возможно, Оярсабаль не поверил, что избежал офсайда.

На 12-й мин Криштиану Роналду пробил по центру ворот и Унаи Симон спокойно отбил на угловой.

На 16-й мин в игру пришлось вступать вратарю портуальцев Диогу Коште, который сделал два топовых сейва после ударов Ламина Ямаля и Алекса Баэны.

На 30-й мин Педри опасно навесил в штрафную соперников, Пау Кубарси не дотянулся до мяча, Диогу Кошта отбил, после чего Дани Ольмо не сумел попасть в ворота ударом головой.

Португалия активизировалась под конец первого тайма. На 37-й мин свой момент получил Роналду, который пробил с неудобной позиции в падении – Симон в прыжке красиво зафиксировал мяч.

Самый опасный момент случился на 41-й мин – Нуну Мендеш с линии штрафной площади испанцев мощно пробил по воротам и после рикошета от головы Педро Порро мяч попал в перекладину.

Встреча Португалии и Испании стартовала 6 июля в 22:00 по Киеву на арене Эй-ти-энд-ти Стэдиум в Арлингтоне. Победитель противостояния в четвертьфинале ЧМ-2026 встретится либо с США, либо с Бельгией.

Чемпионат мира 2026. 1/8 финала, 6 июля

Португалия – Испания – 0:0 (матч продолжается)

Статистика первого тайма

ФОТО. Момент Микеля Оярсабаля на 7-й минуте

ФОТО. Моменты Ямаля и Баэны на 16-й мин, сейвы Диогу Кошты

ФОТО. Дани Ольмо не попал в ворота ударом головой (30-я мин)

ФОТО. Момент Криштиану Роналду на 37-й мин

ФОТО. Нуну Мендеш попал в перекладину (рикошет Педро Порро) на 41-й мин

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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