6 июля на чемпионате мира 2026 состоится суперматч на стадии 1/8 финала – между собой сыграют сборные Португалии и Испании.

Команды проведут очный поединок на арене Эй-ти-энд-ти Стэдиум в Арлингтоне, штат Техас (США). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

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Главый арбитр поединка – английский судья Энтони Тейлор.

Сборную Португалии тренирует бельгийский специалист Роберто Мартинес. Наставником Фурии Рохи являться испанец Луис де ла Фуэнте.

С первых минут на поле в составе Португалии сыграет легендарный 41-летний форвард Криштиану Роналду. Противостоять ему будет юный и звездный вингер Ламин Ямаль (18 лет).

Португалия на групповом этапе сыграла вничью с Колумбией (0:0) и ДР Конго, а также одолела команду Узбекистана (5:0). На старте плей-офф португальцы выбили Хорватию (2:1).

Испания завершила группу с двумя победами над Саудовской Аравией (4:0) и Уругваем (1:0), и с одной ничьей – против Кабо-Верде (0:0). В 1/16 финала испанцы выиграли у Австрии (3:0).

В последний раз Португалия и Испания играли друг с другом в 2025 году в финале Лиги наций. Тогда Роналду и компания выиграл трофей в серии пенальти (2:2, пен. 5:3).

Португалия – Испания. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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