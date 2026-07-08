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Бразилия
08 июля 2026, 06:32 |
980
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Гвардиола может вскоре вернуться к работе. Названа команда

Тренер может оказаться в Бразилии

08 июля 2026, 06:32 |
980
1 Comments
Гвардиола может вскоре вернуться к работе. Названа команда
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола
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Испанский тренер Пеп Гвардиола может возглавить сборную Бразилии после завершения сотрудничества с «Манчестер Сити». По информации испанских СМИ, именно каталонского специалиста всё чаще называют главным претендентом на пост наставника «селесао».

После вылета Бразилии в 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года от сборной Норвегии (1:2) в стране резко усилилась критика в адрес нынешнего главного тренера Карло Анчелотти. Болельщики и эксперты недовольны как результатом, так и стилем игры команды.

Отмечается, что Бразильская конфедерация футбола рассматривает предложение о приглашении Гвардиолы. Именно испанец на данный момент является главным кандидатом, которого хотят видеть во главе национальной команды.

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Пеп Гвардиола назначение тренера сборная Бразилии по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Fichajes.net
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Мільярдів на трансфери ж не буде.
Пеп, подумай тричі🤣
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