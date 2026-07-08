Гвардиола может вскоре вернуться к работе. Названа команда
Тренер может оказаться в Бразилии
Испанский тренер Пеп Гвардиола может возглавить сборную Бразилии после завершения сотрудничества с «Манчестер Сити». По информации испанских СМИ, именно каталонского специалиста всё чаще называют главным претендентом на пост наставника «селесао».
После вылета Бразилии в 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года от сборной Норвегии (1:2) в стране резко усилилась критика в адрес нынешнего главного тренера Карло Анчелотти. Болельщики и эксперты недовольны как результатом, так и стилем игры команды.
Отмечается, что Бразильская конфедерация футбола рассматривает предложение о приглашении Гвардиолы. Именно испанец на данный момент является главным кандидатом, которого хотят видеть во главе национальной команды.
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