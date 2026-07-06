ПИРЛО – о ЧМ: «Катастрофа, которую мы заслужили»
Андреа Пирло надеется, что сборная Италии вернет былые позиции
Бывший полузащитник «Милана» и «Ювентуса», ныне тренер в Объединенных Арабских Эмиратах, Андреа Пирло оценил положение дел в сборной Италии.
«К сожалению, это действительно сложный период для «адзурри». Мы пропустили чемпионат мира уже три раза подряд. Это настоящая катастрофа», – сказал Пирло.
«Нам непросто, но мы этого заслужили, учитывая, чего мы достигли. Поэтому я думаю, что мы должны готовиться к будущему, готовиться к квалификации на Евро-2028, а затем, надеюсь, и на следующий чемпионат мира».
Сборная Италии в третий раз не попала на чемпионат мира, уступив в группе Норвегии, а затем проиграв боснийцам в плей-офф квалификации.
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