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  4. ПИРЛО – о ЧМ: «Катастрофа, которую мы заслужили»
Чемпионат мира
06 июля 2026, 21:30 |
1371
0

ПИРЛО – о ЧМ: «Катастрофа, которую мы заслужили»

Андреа Пирло надеется, что сборная Италии вернет былые позиции

06 июля 2026, 21:30 |
1371
0
ПИРЛО – о ЧМ: «Катастрофа, которую мы заслужили»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андреа Пирло
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Бывший полузащитник «Милана» и «Ювентуса», ныне тренер в Объединенных Арабских Эмиратах, Андреа Пирло оценил положение дел в сборной Италии.

«К сожалению, это действительно сложный период для «адзурри». Мы пропустили чемпионат мира уже три раза подряд. Это настоящая катастрофа», – сказал Пирло.

«Нам непросто, но мы этого заслужили, учитывая, чего мы достигли. Поэтому я думаю, что мы должны готовиться к будущему, готовиться к квалификации на Евро-2028, а затем, надеюсь, и на следующий чемпионат мира».

Сборная Италии в третий раз не попала на чемпионат мира, уступив в группе Норвегии, а затем проиграв боснийцам в плей-офф квалификации.

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Андреа Пирло сборная Италии по футболу ЧМ-2026 по футболу
Руслан Полищук Источник: Football-Italia
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