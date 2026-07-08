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  4. Реал нашел замену Винисиусу Жуниору. Трансферная бомба
Испания
08 июля 2026, 07:02 |
559
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Реал нашел замену Винисиусу Жуниору. Трансферная бомба

Мадридцы могут подписать Холанда

08 июля 2026, 07:02 |
559
2 Comments
Реал нашел замену Винисиусу Жуниору. Трансферная бомба
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд
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Президент «Реала» Флорентино Перес серьёзно рассматривает возможность подписания Эрлинга Холанда, если клубу не удастся договориться о новом контракте с Винисиусом-младшим.

По информации испанских СМИ, успешное выступление норвежского нападающего на чемпионате мира по футболу 2026 года заставило руководство «Реала» пересмотреть свою позицию. Холанд уже забил семь мячей на турнире и является одним из главных претендентов на звание лучшего бомбардира.

В то же время переговоры о продлении контракта с Винисиусом пока не дали результата. Действующий контракт бразильца действует до лета 2027 года, однако стороны не могут согласовать финансовые условия. Футболист хочет получать зарплату, сопоставимую с доходами Килиана Мбаппе, тогда как «Реал» не готов настолько увеличивать расходы.

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трансферы Реал Мадрид Манчестер Сити трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Эрлинг Холанд
Дмитрий Олийченко Источник: DefensaCentral
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Тут питання ,чи хоче Холанд в Реал  ?
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+1
Сделают вингером Холанда?
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