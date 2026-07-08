Реал нашел замену Винисиусу Жуниору. Трансферная бомба

Президент «Реала» Флорентино Перес серьёзно рассматривает возможность подписания Эрлинга Холанда, если клубу не удастся договориться о новом контракте с Винисиусом-младшим.

По информации испанских СМИ, успешное выступление норвежского нападающего на чемпионате мира по футболу 2026 года заставило руководство «Реала» пересмотреть свою позицию. Холанд уже забил семь мячей на турнире и является одним из главных претендентов на звание лучшего бомбардира.

В то же время переговоры о продлении контракта с Винисиусом пока не дали результата. Действующий контракт бразильца действует до лета 2027 года, однако стороны не могут согласовать финансовые условия. Футболист хочет получать зарплату, сопоставимую с доходами Килиана Мбаппе, тогда как «Реал» не готов настолько увеличивать расходы.